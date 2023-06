Hobro holder på nøglespiller

HOBRO:Hobro IK er godt i gang med trupsammensætningen til næste sæson. Tidligere på ugen offentliggjorde klubben tilgange af Oliver Klitten og Max Nielsen.

Der har på samme tid været spørgsmålstegn om et par af de nuværende Hobro-spillere, der har kontraktudløb ved udgangen af juni. Det drejer sig om Jacob Tjørnelund og Simon Jakobsen.

Nu kan Hobro melde om en ret væsentlig kontraktforlængelse med den ene af de to. Simon Jakobsen har nemlig sat sin signatur på en kontrakt, der også holder ham i klubben i den kommende sæson. Teknisk chef Lars Justesen glæder sig over forlængelsen med anføreren.

- Simon er selvsagt en vigtig del af vores hold, hvor han som anfører tager ansvar og udviser lederskab overfor vores ellers unge trup. Der er ikke en finger at sætte på Simons lederevner og med hans erfaring og rolighed bidrager han til og styrker holdet. Spillemæssigt har Simon været en klippe i vores forsvar igennem flere år og at vi nu har forlænget aftalen og kan bibeholde kontinuiteten, glæder mig, udtaler Lars Justesen i en pressemeddelelse.

Simon Jakobsen er selv glad for, at han fortsat kan kalde sig Hobro-spiller. Han har efterhånden fået et tæt bånd til Himmerlands fodboldstolthed.

- Jeg er ekstremt glad for, at klubben og jeg er enige om, at min tid i Hobro ikke er slut endnu. Jeg har fået så meget i de 3,5 år, jeg indtil videre har kunne kalde mig Hobro-spiller, og jeg glæder mig til fortsat at være en del af den spændende udvikling klubben har gang i, hvor jeg nyder min rolle som leder og rollemodel for de mange yngre spillere, siger Simon Jakobsen.

Simon Jakobsen og resten af Hobro IK-mandskabet starter efter sommerpausen d. 26. juni.