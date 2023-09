Hobro holder på to stærke arbejdsmænd

For godt to år siden hentede Hobro IK en defensiv duo hos Skive IK, og siden har de to spillere etableret sig på klubbens hold i 1. division.

Forsvarsspilleren Emil Søgaard og midtbanespilleren Frederik Mortensen er så glade for fodboldtilværelsen ved Mariagerfjord, at de nu begge sat deres underskrifter på nye kontraker.

Frederik Mortensens nye aftale løber til sommeren 2026.

– Frederik har vist sig at være en stor gevinst for vores klub, hvor han som arvtager for Jonas Brix-Damborg har udfyldt rollen som hårdtarbejdende og løbestærk centralmidtbanespiller med bravur, siger Hobros tekniske chef, Lars Justesen.

Emil Søgaards nye aftale løber et år mere - altså til sommeren 2027.

– Udover at levere på et højt niveau på banen er Søgaard en forrygende ambassadør for os. Samtidig er han en god rollemodel for de mange unge spillere i truppen, hvor han altid yder en professionel indsats, siger Hobro-chefen.