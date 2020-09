Hobro IK appellerede rødt kort: Men det virker nytteløst

FODBOLD:Hobro IK's største profil, Edgar Bayaban, sidder i øjeblikket mere på tribunen, end han spiller for 1. divisionsholdet. Tirsdag aften må han se på med karantæne, når Skive gæster DS Arena.

Landsholdsspilleren fra Armenien sad ude i sæsonens første tre kampe, fordi han så rødt i playoff-kampene mod Lyngby i sommer. Comebacket mod Hvidovre i fredags resulterede i en scoring men også i en ny udvisning, der sender offensiv-spilleren på tribunen tirsdag aften mod Skive. Det røde kort virkede dog som en en usædvanlig hård kendelse af dommer Sebastian Friis Aagerup.

- Derfor valgte vi også at appellere kendelsen, men den er desværre blevet afvist. Det hele virker desværre lidt nytteløst, når det er dommeren, der skal vurdere sig selv og sin egen kendelse, sukker cheftræner Peter Sørensen.

25.000 kroner spildt

Det koster 25.000 kroner at appellere et rødt kort, og det gjorde Hobro IK også forgæves i foråret, da Simon Jakobsen fik marchordre i en udekamp mod Randers FC. Men kun hvis dommeren efterfølgende erkender, at han tog fejl, kan der blive ændret på kendelsen.

- Det er sjældent, at dommeren ikke kan finde en eller anden fortolkning af reglerne, der kan retfærdiggøre hans kendelse. Derfor ender det ni ud af 10 gange med, at han fastholder den oprindelige beslutning - uanset hvor oplagt det måtte være, at den er forkert, uddyber Peter Sørensen.

Udover Edgar Babayan må han må Skive se bort fra Christian Cappis (mangler arbejdstilladelse), samt kvartetten Pål Alexander Kirkevold, Oliver Thychosen, Simon Jakobsen og Imed Louati (alle på grund af skader). Men dertil er der ifølge Hobro-træneren også tvivl om Jesper Bøge og Mathias Haarup, selvom de er udtaget til truppen.

- Derfor er jeg nødt til at vente med at tage stilling til, hvem der kan bruges mod Skive. Det bliver en vurdering, jeg laver op til kampen, siger Peter Sørensen.