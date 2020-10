Hobro IK blev brutalt fældet af Silkeborg

FODBOLD:Trods mange skader og karantæner havde Hobro IK inden lørdagens opgør i Silkeborg fået en pointmæssig god start på livet i 1. division. Hjemmeholdets har lagt mere svingende fra land, men det billede kunne man ikke se i duellen mellem de to superliganedrykkere.

Silkeborg vandt fortjent 4-2 , og havde det ikke været for målmand Adrian Kappenberger, kunne Hobro være løbet ind i et meget større nederlag. Hobro må om ikke andet glæde sig over, at de sluttede kampen bedst og fik pyntet på resultatet.

Silkeborg vadede i store chancer i første halvleg, hvor Hobro konstant smed bolden væk og fik omstillinger imod sig. Emil Holten udnyttede en sådan mulighed efter ni minutters spil, men fik dog også hjælp af en tvivlsom returbold fra Kappenberger i nordjydernes mål.

Ondt blev til værre, da Thomas Enevoldsen efter 18 minutters spil måtte forlade banen med en baglårsskade. Uprøvede Christian Hørby kom i stedet på banen.

Siden gjorde Hobros keeper dog så rigeligt skaden fra det første mål god igen med en håndfuld flotte redninger på store Silkeborg-chancer. Magnus Mattsson var den største synder, men få sekunder før pausefløjtet fik svenskeren alligevel prikket bolden forbi Adrian Kappenberger til 2-0.

Hobro tog teten efter pausen

Hobro kom faktisk flot ud til anden halvleg og satte sig tungt på spillet, men det, der duftede af et muligt comeback, blev i stedet forpurret af en gigantisk opspilsfejl fra Jesper Bøge. Den udnyttede Silkeborg iskoldt med Emil Holten som sidste fod til 3-0 efter en times spil.

Blot tre minutter senere blev det også 4-0 ved Mads Kaalund, og dermed var afgørelsen reelt faldet. Hobro fik dog pyntet på resultatet ved topscorer Mads Hvilsom med et kvarter tilbage. Han headede akrobatisk et indlæg fra Mathias Haarup i nettet til 4-1.

Mads Hvilsom var ikke færdig med at ændre på kosmetikken, for i overtiden headede angriberen flot et indlæg i nettet til 4-2. Dermed er han oppe på fem sæsonscoringer i landets næstbedste række.

Med sejren overhaler Silkeborg Hobro i 1. divisionstabellen, hvor de nu har 12 point på fjerdepladsen, mens Hobro bliver stående på 10 point og falder til femtepladsen. Vel at mærke før hovedparten af de øvrige hold har været i aktion i spillerunden.

Hobros næste opgave er i pokalturneringen, hvor de på onsdag får besøg af Vejles superligahold på DS Arena.