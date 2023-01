Hobro IK får hjælp af stor profil i foråret

HOBRO:I foråret gælder det kun om én ting for fodboldklubben Hobro IK, og det er overlevelse i 1. division (NordicBet Ligaen). Til det formål præsenterede mandskabet fra Mariagerfjord mandag en markant transferfri forstærkning i skikkelse af Mathias Haarup.

Den 26-årige højre back blev i marts 2022 solgt til FK Jerv i den bedste norske række. Her spillede han stort set samtlige kampe, men klubben sluttede året med at rykke ud, og siden blev Mathias Haarup enig med nordmændene om at ophæve kontrakten.

Her i januar har den klubsøgende back holdt sig i gang ved at træne med i Hobro, men hans agent har samtidig udtalt, at man satsede på at få en kontrakt med en superligaklub. Sådan gik det altså ikke, og nu har han i stedet en kort aftale med Hobro IK, der gælder til sommer.

- Vi havde ikke turde håbe på, at vi kunne lokke Mathias tilbage til Hobro. Tilgangen er en stor forstærkning, siger Hobro IK's tekniske chef, Lars Justesen, i en pressemeddelelse.

- Der var andre tilbud, men I sidste ende, var det et nemt valg for mig at vende retur til Hobro IK, da timingen var den rigtige for mig og min familie. En klub, som jeg kender enormt godt og hvor jeg altid har følt mig godt tilpas, udtaler Mathias Haarup.