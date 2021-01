Hobro IK forlænger med offensivspiller

FODBOLD:1. divisionsklubben Hobro IK har forlænget sin aftale med Danny Amankwaa frem til sommeren 2023. Den ville ellers være udløbet ved årsskiftet.

Offensivspilleren har været i Hobro siden efteråret, og det er blevet til syv kampe og ét mål.

- Da Danny kom til Hobro IK i efteråret 2020, skulle klub og spiller se hinanden an. Det stod ret hurtigt klart, at begge parter var meget tilfredse med hinanden. Vi er overbevist om, at Danny fortsat kan blive en gevinst for os, siger sportschef i Hobro IK Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse lørdag.

Han betegner Danny Amankwaa som en "dygtig spiller, der på sin korte tid i klubben har efterladt et godt aftryk".