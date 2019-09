Hobro IK henter transferfri tuneser

FODBOLD:Hobro IK har gjort superligatruppen lidt bredere. Torsdag indgik man en toårig aftale med den 25-årige offensiv-spiller Imed Louati.

Den transferfrie tuneser har de seneste to sæsoner spillet for Vejle - først i 1. division og siden i Superligaen. På landets første klasse spillede han 23 kampe og scorede to mål i en sæson, der som bekendt endte med nedrykning på bekostning af netop Hobro.

- Efter Mads Hvilsoms skade har vi blot haft to fuldblodsangribere i truppen, og antalsmæssigt er det for lidt. Derfor har vi været på jagt efter en ekstra angriber, og det har vi nu fået med Imed Louati, som desuden også kan spille på kanten. Han er en dygtig fodboldspiller, som også har en enorm fysisk styrke, siger Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Tidligere i transfervinduet var Imed Louati tæt på at underskrive en aftale med Djurgården i Allsvenskan, men i sidste øjeblik fandt svenskerne et bedre alternativ og gav tuneseren en lang næse.