Hobro IK henter ung målmand

FODBOLD:Hobro IK har styrket deres målmandsteam med den unge Jonathan Fischer.

Det oplyser Hobro IK i en pressemeddelelse.

Den 20-årige målmand kommer til fra 2. divisionsklubben AB, hvor han har været, siden han kom til som U13-spiller.

- På trods af sin unge alder, kommer Jonathan med en masse erfaring fra dansk divisionsfodbold, hvor hans CV taler for sig selv. Jonathan er en moderne målmand, der har en rigtig god statur og er dygtig med fødderne. Jonathan er en fremtidens mand og vi håber at vi kan være med til at fortsætte hans udvikling, siger Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK.

Den knap to meter høje målmand nåede at spille 76 kampe for AB. Herudover har han optrådt to gange for det danske U19-landshold.

I den seneste sæson stod han mellem stænger 19 gange for AB i 2. division. Her holdt han buret rent seks gange.

Jonathan Fischer ser frem til sin kommende tid i den nordjyske klub.

- Det var tiden for mig at søge nye udfordringer og prøve mig af i en ny klub, og at jeg nu bliver en del af et fuldtids-setup er noget, der glæder mig rigtig meget. Hobro er en spændende klub med en masse gode og dygtige mennesker, og jeg er sikker på at det kommer til at gavne min udvikling, at jeg nu kan have fuld fokus på fodbolden, siger han.

Målmanden støder til resten af truppen på træningsbanen tirsdag.

Kontrakten løber frem til 2025.