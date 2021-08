Hobro IK kom alt for sent i gang: Ny skuffelse for nordjyderne i 1. division

FODBOLD:Heller ikke i sjette forsøg lykkedes det Hobro IK at få sæsonens første sejr i 1. division (NordicBet Ligaen) i fodbold. Mandag aften måtte de se Nykøbing FC løbe med en 2-1-sejr på DS Arena.

Nordjyderne kom først for alvor i omdrejninger i kampens sidste halve time, og på det tidspunkt var gæsterne allerede i front med to mål, som de i øvrigt kom ualmindeligt let til.

Nykøbings 1-0-scoring faldt fem minutter før pausen, efter at tårnhøje Mathias Kristensen fik lov at stå helt blank på et indlæg til bagerste stolpe. Det var derfor barnemad for angriberen at heade bolden i nettet.

Ondt blev til værre for hjemmeholdet i det 53. minut, da to Nykøbing-spillere med simple midler spillede forbi de fire bagerste hos Hobro. Nicolai Jessen satte Emil Søgaard af og omsatte en perfekt stikning til 2-0.

Så var det som om, at Hobro-spillerne slap tøjlerne og brugte frustrationerne positivt. De fik i hvert fald lagt et godt tryk på Nykøbing og kom omsider til chancer.

Mathias Haarup fik på den konto reduceret i det 65. minut, da han fik en stikning i dybden og brugte sig fart til at skære ind foran mål og sikkert sætte bolden fladt ind i det lange hjørne til 1-2.

Den helt store chance for at udligne fik Danny Amankwaa fem minutter før tid, da han tog et indlæg fint ned og kom alene med målmanden. Sidstnævnte kom dog stærkt ud og tacklede i skudøjeblikket, hvorefter bolden efterfølgende blev reddet på målstregen af en forsvarer.

Dybt inde i overtiden havde Mikkel Mejlstrup Pedersen også en pænt stor hovedstødschance, som han sendte over mål.

Nordjyderne er efter seks spillerunder fortsat blot noteret for tre point og ligger tredjesidst i landets næstbedste fodboldrække.