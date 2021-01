Hobro IK lejer Brøndby-spiller i foråret

FODBOLD:1. divisionsklubben Hobro IK har fundet den forsvarsspiller, de har søgt, siden Tobias Salquist tidligere på måneden skiftede til Silkeborg.

Løsningen er blevet en lejeaftale for resten af sæsonen med den 20-årige Brøndby-spiller Anton Skipper. Han er noteret for 11 superligakampe på vestegnen - men ingen optrædener i indeværende sæson.

- Anton er en ung fyr med stort potentiale, og vi håber og tror på, at vi kan være med til at udløse det. Hobro IK har før vist sig at være et godt sted at udvikle sig som ung spiller og vi er sikre på at dette også bliver tilfældet for Anton, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Den 196 cm høje forsvarsspiller har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2023.

Hobro indtager en sjetteplads i 1. division og indleder forårssæsonen om to uger på udebane mod HB Køge.