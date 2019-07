Hobro IK lejer svensk forsvarsspiller

FODBOLD: Hobro IK har forstærket defensiven med den svenske midtstopper Anel Ahmedhodzic, som er lejet hos Malmö F F for den kommende sæson.

Den svenske midtstopper Anel Ahmedhodzic, der er på kontrakt hos svenske Malmö FF, har trænet med i Hobro IK de seneste dage og var også i aktion i lørdagens test kamp mod AC Horsens.

Den 20-årige forsvarsspiller har imponeret i en sådan grad, at han nu skifter til klubben fra Mariagerfjord på en etårig lejeaftale.

Sportschef Jens Hammer Sørensen udtaler: - Anel har vist, at han er en dygtig og talentfuld forsvarsspiller med store kvaliteter, som vi kan bruge på vores fodboldhold, og derfor har vi lejet ham for den kommende sæson.

- Han kan blive en god spiller for os, og vi kan give ham spilletid og hår på brystet, så han kan blive en endnu bedre fodboldspiller, udtaler sportschef Jens Hammer Sørensen.

Anel Ahmedhodzic har fået sin fodboldopvækst i Malmö FF, hvor han startede med at spille fodbold, da han var seks år gammel. I 2016 skiftede han til Nottingham Forest FC, hvor han primært spillede for klubbens ungdomshold, men det blev også til en enkelt førsteholdskamp for den engelske klub.

I januar 2019 vendte forsvarsspilleren tilbage til Malmö FF, men det er ikke blevet til meget spilletid på den svenske klubs førstehold i løbet af foråret. Netop spilletid håber Anel Ahmedhodzic at få i Hobro IK:

- Jeg har fået et godt indtryk af Hobro IK, og jeg ser frem til at spille for klubben. For mig er det en god mulighed for at få spilletid, og det har jeg brug for, hvis jeg skal udvikle mig som fodboldspiller. Jeg føler, jeg har noget at bidrage med her i klubben, og jeg tror, det bliver et rigtig godt samarbejde for alle parter, siger Anel Ahmedhodzic. Anel Ahmedhodzic, der har bosniske rødder, har spillet adskillige ungdomslandskampe for Sverige - herunder fire kampe for det svenske U21 - landshold.