Hobro IK mister holdets bedste forsvarsspiller

FODBOLD:Hobro IK skal igen ud på markedet for at finde en stærk forsvarsspiller. 25-årige Tobias Salquist, der i september skrev en kort aftale med 1. divisionsklubben, har meddelt, at han søger nye græsgange.

Dermed mister Hobro holdets bedste forsvarsspiller i efteråret, hvor han udover sine vellykkede defensive aktioner også viste sin farlighed på dødbolde med tre scoringer til følge.

Hobro IK skriver på deres digitale platforme, at man siger farvel og tak til Tobias Salquist, men det er endnu ikke offentliggjort, hvor forsvarsspilleren fortsætter karrieren-

Tipsbladet erfarer dog, at han har skrevet kontrakt med Silkeborg IF, som han spillede for i perioden 2015 til 2018. Siden var han forbi Waasland-Beveren i Belgien og Lillestrøm i Norge, inden han endte i Hobro.