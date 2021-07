Hobro IK sælger tidligere målsluger i Superligaen

FODBOLD:Hobro IK sender angriberen Pål Alexander Kirkevold til Stabæk Fotball i hans hjemland Norge. Dermed forlader den tidligere superligatopscorer den nordjyske 1. divisionsklub et halvt år før kontraktudløb.

I alt 134 kampe og 43 scoringer blev det til for nordmanden i Hobros gule trøje, siden han kom til klubben i sommeren 2015.

- Pål har været en fantastisk spiller og ambassadør for os, men nu er tiden for ham til at prøve sig af i Norge igen. Det en aftale, der er god for klub og spiller, og det er en aftale, der gør at vi kan investere mere langsigtet i truppen, siger Hobro IK's tekniske chef, Lars Justesen, i en pressemeddelelse.

Pål Kirkevold kommer til at savne Hobro IK og sender en stor tak til alle i og omkring klubben.

- Når jeg tænker tilbage på min tid i klubben, er det med stor glæde. Hobro IK er en helt speciel klub, der har noget, som ingen andre klubber har. Det har været en fantastisk tid for mig, og det er vemodigt at sige farvel, udtaler nordmanden.

Stabæk, som Pål Kirkevold skifter til, indtager aktuelt sidstepladsen i den bedste norske fodboldrække.