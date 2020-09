Hobro IK stemplede endelig ind i 1. division

FODBOLD:Efter blot at have hentet ét point i de første to kampe kickstartede superliganedrykkerne fra Hobro IK søndag eftermiddag sæsonen i 1. division.

Hjemme på DS Arena blev FC Fredericia nedlagt med 3-2 - efter en imponerende første halvleg, hvor alle holdets scoringer faldt. Gæsterne fik først reduceret i slutfasen.

Peter Sørensens udvalgte, der var forstærket med tilbagevendte Imed Louati på toppen og Jacob Tjørnelund i defensiven, tog initiativet i kampen og åbnede scoringen i det 20. minut.

Simon Jakobsen brød et Fredericia-angreb, og efter et par fine træk spillede Don Deedson videre til Louati på kanten, der hårdt og fladt sparkede mod bagerste stolpe. Her kom Mads Hvilsom stormende og sparkede 1-0 i nettet.

Det blev 2-0 til Hobro bare seks minutter senere, og her fungerede Mads Hvilsom som ufrivillig assistent, da han blokerede et spark fra Don Deedson med ryggen. Returen røg direkte tilbage i fødderne på Deedson, der denne gang sparkede kuglen fladt ind i det korte hjørne.

Mads Hvilsom burde have øget til 3-0 efter 35 minutters spil, da evigt truende Don Deedson sendte ham alene i dybden. Men selvom Hvilsom fik løftet bolden over målmanden, manglede han at få fart på afslutningen, der siden blev sparket væk af gæsternes forsvar.

Kort før pausefløjtet blev det dog alligevel 3-0. Et hjørnespark fra Jacob Tjørnelund sad i panden på Simon Jakobsen, der dog ramte stolpen. Siden så det ud som om, at Fredericia-keeper Elias Rafn Olafsson selv skubbede returen i eget net.

Situationen omkring Hobros 3-0-mål. Foto: Claus Søndberg

I Vendsyssel i midtugen spillede Hobro med fem mand i forsvaret, men mod Fredericia var man tilbage i den traditionelle 4-4-2-opstilling, og det kostede startpladsen for den svenske lejesvend Hugo Andersson.

I Malmö-spillerens fravær gjorde Simon Jakobsen og Tobias Salquist det flot og holdt stort set Fredericia fra fadet.

I anden halvleg virkede begge hold egentlig til at være tilfredse med resultatet. 3-0 passede Hobro fint, og Fredericia så ikke ud til at have kræfter til et comeback.

Fredericia fik dog pyntet på resultatet to minutter før tid, da Agon Mucollis afslutning fra distancen blev rettet af og snød Adrian Kappenberger i Hobro-målet.

I overtiden fik Fredericia siden tilkendt et straffespark, som var mere end svært at få øje på. Det så ud til, at Jonas Brix-Damborg sparkede bolden væk for næsen af Kristian Kirkegaard, der faldt teatralsk.

Anders Holvad scorede sikkert fra pletten til 3-2, og dermed blev det. Alt andet ville også have været tyveri.