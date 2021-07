Hobro IK henter prøvespiller på permanent kontrakt

FODBOLD:Hobro IK har sikret sig et længere samarbejde med den unge Villads Rasmussen, der har fået sin fodboldopvækst i Vejle Boldklub. Han har i Hobro IKs opstart trænet og spillet kampe for førsteholdet og dermed haft muligheden for at vise sine fodboldevner frem for teknisk chef Lars Justesen samt cheftræner Martin Thomsen.

Offensivspilleren, der både kan spille på kanten og på den offensive midtbane, har imponeret i denne periode og har nu skrevet under på trainee-kontrakt, der gør det muligt at træne fuldtidsfodbold i Hobro IK.

- Villads har vist sig frem på flotteste vis i opstarten og jeg er glad for at vi er blevet enige om en aftale, der holder Villads i Hobro IK i det kommende år. Villads er en spændende ung spiller, der allerede har vist eksempler på sit potentiale og jeg glæder mig til at se ham udvikle sig videre i de kommende år, siger teknisk chef Lars Justesen, der ser frem til at følge Villads Rasmussens udvikling i klubben.

Villads Rasmussen, der har flere U-landskampe på CV’et, ser også frem til at spille i Hobro IK:

- Jeg har efterhånden trænet med i en lille måned og jeg er meget imponeret over det set-up som klubben har og jeg er enormt glad for at have skrevet under på en kontrakt med Hobro IK. Jeg har haft en masse gode samtaler med Lars og Martin og jeg ser frem til at repræsentere Hobro IK og fortsætte min udvikling her.

Villads Rasmussen, har i denne sommeropstart scoret to mål i fire testkampe.