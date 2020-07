Vildt drama med tre røde kort: Hobro ryger ud af 3F Superligaen

FODBOLD:Det blev et vildt drama, der i denne omgang afsluttede Hobro IKs tilværelse som superligahold.

Tre udvisninger i overtiden efter tumultariske scener i forbindelse med et frispark begået af Edgar Babyan mod en Lyngbyspiller i frit løb mod Hobro-målet skabte voldsom ballade og skubberi spillerne fra de to hold imellem, hvor følelserne sad helt ude på trøjerne.

Tumulten førte til udvisning af Hobros Edgar Babyan, Brandon Onkony og Lyngbys Rezan Corlu.

Der var da også lagt op til den helt store kamp. Desværre måtte Hobro skuffende se til, da dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fløjtede kampen af, og det var Lyngby BK, der efter en uafgjort kamp kan se frem til endnu en sæson i 3F Superligaen.

Det var Lyngby BK der havde matchbolden efter de vandt 2-1 på DS Arena for en uge siden, og det så man tydeligt i begyndelsen af første halvleg. De lagde sig dybt fra start, mens Hobro kom med energi og vilje.

Hobro presser Lyngby til det yderste, og har mange gode momenter, men det første forløsende af sin slags kom efter ni minutters spil, hvor Kirkevold sender en boldt afsted med Sabbi. Han forsøgte at finde Louati i feltet, men i stedet rammer Lyngbys Lasse Nielsen bolden og sender den bag Thomas Mikkelsen i Lyngby målet. 1-0 til Hobro.

Efter målet blev spillet mere jævnbyrdigt, men stadig med mest boldbesiddelse til Hobro, som af flere omgang godt kunne have smidt en enkelt mere i mål.

Desværre har Lyngby BK en offensiv midtbanespiller, Mathias Hebo Rasmussen, som ud af det blå sender et vaskeægte drømmehug afsted lidt uden for Hobros felt, og Jesper Rask har ingen jordisk chance for at nå bolden: 1-1 på Lyngby stadion efter 22. minutters spil.

Efter Lyngbys udligning var der god masser af god tænding på kampen, og i begge ender er der mulighed for at udbygge føringen, men uden held for begge hold, der kunne gå til pause med hver et mål.

I anden halvleg startede Lyngby endnu en gang med at placere sig dybt, og give Hobro teten, men ti minutter inde i anden halvleg er det Lyngby der får overtaget momentum, til Hobros held, havde bagkæden relativt godt styr på Lyngbys angrebsspil.

Desværre blev godt skidt efter 68. minutter. Efter et godt opbygget spil, hvor Lyngby af flere omgange afdriblede Hobro spillere på stribe, kunne Rezan Carlou gøre det onde ved Hobro, og smide bolden bag Jesper Rask i målet, og dermed bringe hjemmeholdet foran med 2-1.

Men håbet kom tilbage til Nordjyderne, for i det 76. minut fik Babayan sat en solotur ind, og får håbet til at lyse endnu en gang med udligningen til 2-2.

Desværre var det ikke nok, og Lyngby BK trak det længste strå efter en vanvittigt intens kamp på Lyngby stadion, som på mange måder kunne have gået begge veje.

Hobro IK er dermed ude af 3F Superligaen, og skal fra næste sæson spille i landets næstbedste række.