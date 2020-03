Hobro IK under pres: De dårlige nyheder står i kø

FODBOLD:Det vælter ind med dårlige corona-relaterede nyheder for fodboldklubberne i øjeblikket. Ifølge Hobro IK's bestyrelsesformand, Lars Kühnel, trækker de sorte skyer i den grad også ind over Mariagerfjord.

- Der er sket vanvittigt meget, og det er alt sammen dårligt nyt. Worst case bliver vi tvangsnedrykket, får ingen tv-penge og kan vinke farvel til økonomisk kompensation af betydning fra regeringen, sukker formanden, som dog understreger, at man ikke går i panik på Amerikavej.

- Nu sætter vi os ned, læser al informationen igennem og laver en slagplan ud fra det.

TV-rettighedshaveren Nordic Entertainment Group (NENT Group) meddelte tirsdag, at rettighedsbetalingerne for de udskudte superligakampe bliver fastfrosset.

- Vi foretager ikke nogen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt, udtaler direktør Anders Jensen i en pressemeddelelse.

Spørgsmålstegn ved tv-aftale

Lars Kühnel mener dog, at den udmelding går imod, hvad der tidligere er blevet oplyst fra Divisionsforeningens side.

- Normalt ville den næste sum tv-penge komme til udbetaling i maj, og her ville vi have udsigt til et beløb i omegnen af fire millioner kroner. Hvis de penge ikke falder, kan man vel også sætte spørgsmålstegn ved hele tv-aftalen.

Hobro IK mod AaB i 3F Superligaen. Foto Lars Pauli

- Det var et forhøjet beløb i tv-penge, der lå til grund for, at Superligaen til sommer skal barberes ned til 12 hold. Hvis det første falder bort - falder det andet så ikke også væk, spørger Lars Kühnel.

Det er ikke kun fodboldklubberne men også deres sponsorerer, der er ramt på økonomien på grund af diverse corona-restriktioner. Derfor bliver det svært at få ekstra indtægter hjem ad den vej.

Hobro-formanden finder i hvert fald ikke megen trøst i regeringens hjælpepakke på 91 millioner, der netop er vedtaget. Et beløb, der næppe rækker langt, hvis det skal fordeles ud på det samlede danske kulturliv.

- Det lyder desværre til, at det er peanuts, vi kan forvente at modtage fra den kant.

Divisionsforeningen er nødt til at høre klubberne

Derfor krydser Lars Kühnel og Hobro også alt, hvad der krydses kan for, at Superligaen kan blive færdigspillet, så nedrykkerne findes på en sportslig retfærdig facon. Skrækscenariet vil være, at Divisionsforeningen blot annullerer sæsonen og sender de tre dårligste - som pt. inkluderer Hobro - ned i 1. division.

- Med alle de mørke skyer, der trækker ind over os, så mener jeg, at det er ekstra vigtigt, at vi får lov at kæmpe vores chance i forhold til at overleve. Det er i hvert fald ekstremt vigtigt, at medlemmerne bliver hørt, så det ikke bare bliver en eller anden ansat i Divisionsforeningen, der bestemmer over vores skæbne.