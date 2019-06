Hobro IK var tæt på: Måtte nøjes med remis mod ligarivaler

FODBOLD: Hobro IK havde en fornem afslutning på sidste sæson, hvor både Vejle og Viborg blev besejret i playoff-kampe om en plads i Superligaen. Lørdag eftermiddag spillede himmerlændingene så den første testkamp frem mod den nye sæson, og noget tyder på, at formen stadig er ganske fornuftig.

Hobro IK var således få minutter fra en sejr i testkampen mod AC Horsens. Men i sidste ende måtte himmerlændingene nøjes med 1-1.

Hobro stillede med et rekonstrueret forsvar. Norske Yaw Amankwah er væk og Rasmus Minor er fortsat ikke på toppen efter den hjernerystelse, han pådrog sig i en kamp mod Vejle mod slutningen af sidste sæson.

I stedet stillede Hobro til start med nytilkomne Brandon Okony og prøvespilleren Anel Ahmedhodzic, der er på kontrakt i Malmö FF. De gjorde det begge fint i midterforsvaret.

Det var dog et andet nyt ansigt i Hobro-truppen, Oliver Thychosen, der stjal billedet i en glimrende første halvleg. Den unge offensivspiller var livlig og afsluttede flittigt - og med god kvalitet. To gange før pausen ramte han overliggeren.

Selvom Thychosen manglede heldet, var Hobro dog foran ved pausen. I det 44. minut omsatte Edgar Babayan et flot komponeret angreb, og så var gæsterne på 1-0 efter en halvleg, hvor Jesper Rask ikke havde det store at se til i Hobro-målet.

Cheftræner Peter Sørensen skiftede fire mand i pausen - blandt andet blev måtte Oliver Thychosen forlade banen til fordel for Mads Hvilsom.

Anden halvleg blev en mere rodet affære med masseudskiftninger hos begge hold, men i Hobro-lejren kunne man glæde sig over, at Rasmus Minor kom på banen og og fik 30 minutter i de lange stænger.

Den lange midterforsvarer missede dog en clearing halvvejs inde i de sidste 45 minutter. Det udløste en kæmpe chance til Jonas Borring, der dog headede over mål.

Mod slutningen kom Pål Alexander Kirkevold frem til et par chancer for Hobro, men bolden ville ikke ind over stregen. I stedet lykkedes det et ellers ufarligt Horsens-hold at udligne, da Nicolai Brock-Madsen fire minutter før tid omsatte et straffespark.

Hobro IK spiller den næste testkamp på fredag mod Fredericia.