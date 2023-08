Hobro indtager førstepladsen efter Brajanac-kasser i Køge

Et tophold vinder også på sine dårlige dage, så på alle måder var det meget passende, at Hobros øjeblikkelige tophold i 1. division vandt søndagens udekamp med 2-0 mod HB Køge efter en kamp, som sjællænderne sagtens kunne have vundet.

Hobro kom skidt i gang. Det var hjemmeholdet, der havde klart mest snit over spillet, mens Hobro havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. Det blev for meget til siden og for lidt fremad for Hobro-mandskabet. Det afstedkom et første kvarter, der var domineret af hjemmeholdet.

Måske er det kunstgræsset eller måske rollen som favorit, der ikke passer Hobro, for spillet virkede omtrent ligeså krampagtigt som for ude mod Hillerød.

Det var HB Køge, der oftest var i stand til at komme til kvalificerede afslutningsmuligheder. Blandt andet afdriblede Janus Seehusen det meste af Hobro-forsvaret, hvilket mundede ud i kaos og svedige håndflader for Hobro-folkene. Til alt held for Hobro endte det uden en scoring til hjemmeholdet.

Hobro producerede én reel målchance i første halvleg. Det var en hovedstødschance til Laurs Skjellerup, og på en god dag havde han headet den ind. Ellers var det HB Køge, der sad på flæsket. De unge sjællændere kørte hårdt på og kunne ubetinget være mest tilfredse med første halvlegs forløb.

Man måtte forvente, at Martin Thomsen havde bedt sine spillere om lidt større præcision i boldomgangen, lidt mere koncentration i de defensive indgreb og større løbevillighed, når bolden skulle erobres. Umiddelbart fik han ingen af delene.

I stedet var det HB Køge som satte yderligere tryk på kedlerne. Det afstedkom flere halvstore chancer til sjællænderne, som dog ikke i første omgang formåede at konvertere dem til et mål.

Hobro skiftede Mathias Kristensen ud med Villads Rasmussen. Det er måske lige skarpt nok at påstå, at det blev en Villads Rasmussen-effekt, men det er et faktum, at Hobro spillede bedre, efter Rasmussen kom på banen.

En ellers ikke alt for godt spillende Mads Freundlich fik flot sat et angreb i scene. Oliver Klitten leverede et knivskarpt indlæg, og Muamer Brajanac headede bolden i mål. Det var omtrent hans første gode aktion i kampen, men de foregående 72 minutters fodbold blev overflødige for Brajanac, da han scorede til 1-0.

Angriberen, der så småt rygtes væk fra Hobro, var ikke færdig med at øge sin markedsværdi. På tribunen fik Lars Justesen sikkert euro-tegn i øjnene, da han så Brajanac udnytte et forsvarskoks til at bringe Hobro på 2-0 fem minutter efter føringsmålet.

Det var en hård skæbne for HB Køges unge hold, men Hobro indtog den vindende rolle trods det faktum, at man spillede skidt. Det står i skarp kontrast til forrige runde mod Vendsyssel, da man spillede bedst og endte med at tabe.

Villads Rasmussen var kort før tid tæt på at bringe Hobro på 3-0, men der var også chancer til HB KØge, der på en god dag havde vundet kampen.

Med sejren indtager Hobro førstepladsen inden midtugens kampe. Her er der lagt op til et vaskeægte topopgør, når AaB torsdag aften gæster DS Arena.