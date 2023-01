Hobro jagter forstærkninger: Døren er åben for tidligere profil

HOBRO:Juleferien er forbi for Hobro IK's Nordicbet Liga-hold, der tirsdag formiddag tog hul på forberedelserne frem mod den kommende forårssæson med en række tests under ledelse af fysisk træner Ashley Tootle.

Teknisk chef Lars Justesen så til fra sidelinjen, men han får også travlt den næste måneds tid. Hobro-truppen skal nemlig forstærkes, inden transfervinduet lukker ved udgangen af januar.

- Vi skal have to-tre spillere ind, for i øjeblikket har vi en trup på 19 spillere, og det er lidt for smalt. Det er især de offensive positioner, vi kigger på, og det siger nok lidt sig selv, når vi kun lavede otte mål i efteråret. Jeg synes egentlig, at vi har nogle dygtige angribere, og derfor skal vi lede efter nogle, der kan hjælpe os med at skabe lidt flere chancer, siger Lars Justesen, der dog har is i maven.

- Vi havde nogle spillere på prøve i de uger, vi havde efter den sidste turneringskamp, og der er en eller to af dem, der stadig er aktuelle. Vi er dog også tålmodige, for vi ved godt, hvordan vinduet arbejder. Når de store har fået handlet færdigt, er der som regel lidt tilbage til os, siger Lars Justesen.

Hobro IK's opstartsprogram Hobro IK genoptager Nordicbet Ligaen 11. februar med den udsatte udekamp mod Hillerød. Inden da venter fire testkampe:

16. januar ude mod AC Horsens

20. januar hjemme mod Sønderjyske

28. januar ude mod Hamburger SV's U23-hold

4. februar ude mod Thisted FC VIS MERE

Tirsdag havde Hobro-truppen fået selskab af to prøvespillere i form af Lasse Jensen fra Vejgaard og Vejles Max Nielsen.

- Vi har valgt, at vi vil se et par prøvespillere an i hver uge her i opstarten, men det er også med henblik på fremtiden. De kan lære os at kende, og vi kan lære dem at kende, men de spillere, vi skal have ind i det her vindue, skal være spillere, der kan flytte os på den korte bane, siger Lars Justesen.

Mathias Haarup holder formen ved lige Hobro, mens han leder efter en ny klub. Foto: Lars Pauli

Også Mathias Haarup var med, da Hobro-truppen mødtes tirsdag. Den tidligere Hobro-spiller er klubløs, efter at han har ophævet sin aftale med den norske klub Jerv, som Hobro solgte ham til for et lille år siden.

- Han har fået lov at holde sig i gang her, og så må vi se, hvad der sker. Jeg tror, at Haarup drømmer om at finde en superligaklub, men hvis det ikke lykkes, kan det godt være, at vi kan lave en kort aftale, hvor han så kan vise sig frem her i foråret. Det vil vi i hvert fald være klar på, siger Lars Justesen.

Efter tirsdagens fysiske tests kommer Hobro-spillerne på græs onsdag. Mandag 16. januar venter den første testkamp, hvor superligaklubben AC Horsens er modstanderen.

