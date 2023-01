Hobro jagter offensiv forstærkning, men er låst af mulige salg

HOBRO:Med bare 8 scoringer i efterårets 16 kampe i Nordicbet Ligaen har Hobro IK ikke gjort det til nogen hemmelighed, at målet var at blive forstærket offensivt i januars transfervindue.

Det er stadig planen her på vinduets sidste åbningsdag, men samtidig er himmerlændingene udfordret af, at transfervinduerne i flere omkringliggende lande ikke lukker tirsdag aften.

- Vi har interesse for et par af vores spillere, men det er fra nogle af de andre nordiske lande, hvor der er et godt stykke tid til, at vinduerne lukker. For vi vil gerne have noget skudt afsted for at kunne gøre noget den anden vej, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK.

Det er målmanden Adrian Kappenberger og forsvarsspilleren Frederik Dietz, der er salgsemnerne i Hobro.

- Der er interesse fra Sverige og Norge for dem. Adrian vil gerne afsted, og det kunne også være en fin case for os. I sommer hentede vi Jonathan Fischer ind, så det giver os også noget ro i maven, at vi ved, at vi har kvalitet på målmandsposten uanset hvad. I forhold til Frederik Dietz spiller han jo det sted, hvor vi er bedst dækket ind. Vi har mange muligheder i forsvaret, og vi har også hentet Mathias Haarup, der både kan spille som wingback og stopper, siger Lars Justesen.

Det er dog heller ikke helt udelukket, at der er økonomisk råderum til at bringe en spiller ind, før nogen går ud.

- Bestyrelsen er ved at kigge på, om vi kan bringe noget ind her på falderebet. Vi har nogle emner, men det kan også være, at det bliver en transferfri spiller, og så behøver det jo ikke være i dag.

- Vi vil gerne have en angriber ind. Vi har med Mu (Muamer Brajanac, red.) og Laurs (Skjellerup, red.) to store og stærke angribere. Så har vi Don Deedson, der har nogle andre styrker, men vi vil gerne have en fjerde angriber, der kan være et supplement til dem. Vi får tilbudt nogle spillere, vi kan leje, men det mest sandsynlige er nok, at det bliver en transferfri spiller, vi henter, siger Lars Justesen.