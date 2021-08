Hobro kæmper med sejrstørke og lang skadesliste

FODBOLD:Skadeslisten har været lang som en rulle toiletpapir i Hobro. Det er den sådan set stadig til mandagens kamp mod Nykøbing FC, men nu er der langt om længe gode nyheder fra skadesfronten.

- Kasper Høgh, Jesper Bøge, Justin Shaibu, Frederik Mortensen og Oliver Thychosen er så småt i gang igen, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Ingen af de ovennævnte spillere er dog i spil til mandagens kamp, og det spiller meget naturligt ind på mulighederne for at hente en meget eftertragtet første sejr til Hobro i denne sæson.

- Det er klart, at de mange skader har påvirket vores sæson indtil videre, men vi forsøger at få det til at lykkes på trods af skaderne. Vi vil meget gerne have den her første sejr, for der noget bagage med fra tidligere. Jeg kan godt mærke, at det er en klub, der trænger til at vinde nogle kampe, siger Martin Thomsen.

Særligt skaderne til angriberne Justin Shaibu og Kaser Høgh gør ondt, fordi den spillertype er svær at erstatte.

- Det er noget, der har kostet på vores spil, for vi bliver nødt at bruge en lidt anderledes type i front. Spillere som Klitten, Amankwaa og Deedson har gjort det fint, men vi kommer bare til at mangle den mere klassiske opspilsstation i nogle sekvenser, og jeg ser da frem til, at vi kan få bragt Høgh i spil. Måske allerede om en uge, siger Martin Thomsen.

Cheftræneren gør en dyd ud af at bevare den positive indgangsvinkel til tingene. Således er glasset ikke halvtomt men halvfyldt i Hobro.

- Vi skal blive ved med at se lyst på tingene. Vi kunne da helt sikkert godt have brugt en sejr, men vi er også i en situation, at hvis vi eksempelvis vinder over Nykøbing, så er vi i top seks. Vi skal huske på, at vi har fået point i over halvdelen af vores kampe. Med lidt mere skarphed kunne vi have vundet over både Vendsyssel og Jammerbugt på vores anden halvlege, siger Martin Thomsen.

Der er kampstart i Hobro klokken 17.30.