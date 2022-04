Hobro kan bare ikke tabe: Stort comeback i Esbjerg

FODBOLD:Hobro har fået et par fine vaner her i foråret. For det første får de point i alle kampe, og for det andet har man tillagt sig en evne til at præstere at komme tilbage fra svære situationer. Det blev også tilfældet, da Mikkel Mejlstrup Pedersen udlignede til 2-2 i overtiden mod Esbjerg fB

Blue Water Arena, der indiskutabelt hører til blandt Danmarks flotteste fodbold-arenaer, fremstod torsdag aften som et levn fra en ikke så fjern fortid, da Esbjerg var en del af den danske fodbold-top.

Det er fortsat ambitionen og måske også selvforståelsen i den stolte havneby, men sandheden er, at Esbjerg og Hobro denne torsdag klædte hinanden. De to nedrykningstruede klubber var et ligeværdigt match i en kamp, der havde i spænding og målchancer, hvad den måske manglede i kvalitet.

Mens rammerne var fantastiske, var stemningen ikke-eksisterende. Der er set serie 1-kampe i Brønderslev med mere stemning på lægterne, end der var denne aften i Esbjerg.

Esbjerg under ledelse af den tidligere Hobro-træner Michael Kryger kom ellers fra land som var det en kraftig vestenvind, der havde ramt Vestjylland. Inden Hobro nåede at sige stormvarsel, var holdet fra Himmerland allerede bagud. Can Ouzonidis udnyttede lidt løs opdækning i forbindelse med en dødbold.

Målet blev startskuddet til en ikke specielt velspillet men ekstremt underholdende og afvekslende første halvleg.

Esbjergs defensiv har sejlet rundt som en boreplatform i havsnød i dette forår, og trods føringen kunne vestjyderne ikke skjule, at det fortsat kniber gevaldigt med at holde modstanderen fra chancer. Endda store chancer.

Simon Jakobsen var tæt på at udligne for Hobro, da han kom højest på et hjørnespark, men en Esbjerg-spiller agerede frelsende engel på målstregen og fik bolden sparket væk.

I kampens indledning havde Hobros offensiv ellers trange kår. De svære arbejdsbetingelser blev heller ikke gjort bedre af manglende timing fra en af de to Hobro-angribere.

Ligesom han sørgede for fast arbejde til Esbjergs defensiv, sørgede Don Deedson også for fast arbejde til den ene linjedommer, da han alt for ofte tvang linjedommeren til at hæve flaget, fordi han blev trukket offside af det vestjyske forsvar. Da Deedson begyndte at holde sig ude af offside-fælden, blev det straks bedre for Hobro.

Bedst som det så ud til, at gæsterne kunne komme tilbage i opgøret slog Esbjerg til igen. Med den tidligere Jammerbugt- og AaB-spiller Bardhec Bytyqi som arkitekt fik EfB sat et uorganiseret Hobro-forsvar til vægs. Det profiterede Mathias Jørgensen af, da han gjorde det til 2-0. Hvis man troede, at det ville slå Hobro ud af kurs, kunne man godt tro om igen.

Nede med to mål begyndte Hobro for alvor at vise tænder. Yoda fik en stor skudmulighed på kanten af feltet, der aftvang en god redning fra Jeppe Højbjerg, der atter var tilbage i Esbjerg-målet.

Muamer Brajanac fik serveret en kæmpe stor chance, da han var tæt på at prikke bolden i mål. Den blev i stedet tacklet til hjørne. Esbjerg var dog fortsat farlig på kontra.

Emil Holten løb sig til en stor hovedstødschance, hvor han med lidt mere skarphed kunne have lukket og slukket til 3-0. Nu blev det ved intentionen, og derfor havde Hobro stadig alt at spille for, og nu trak det op til en reducering. Hobro spillede sig nemlig frem til flere store chancer. Blandt andet ramte Yoda stolpen, og lige inden pausen reducerede Simon Jakobsen, da han udnyttede åbent hus i Esbjerg-forsvaret ved endnu en dødbold.

Kampen i tal Esbjerg fB - Hobro IK 2-2 (2-1) Mål: 1-0 Con Ouzonidis (3. minut), 2-0 Mathias Jørgensen (20. minut), 1-2 Simon Jakobsen (45. minut), 2-2 Mikkel Pedersen (94. minut) Hobros hold (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Christoffer Østergaard (Mads Eriksen, 66. minut) - Oliver Klitten (Mathias Nygaard, 89. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Abdoul Yoda, Frederik Mortensen (Danny Amankwaa, 72. minut), Jacob Tjørnelund (Frederik Dietz, 72. minut) - Muamer Brajanac, Don Deedson. Advarsler: Frederik Mortensen (16. minut) Tilskuere: 1520

Mønsteret fra første halvleg gentog sig i nogen grad efter pausen. Esbjerg kom igen ud som en orkan og blæste nærmest Hobro omkuld. Esbjerg spillede Hobro helt ud af stadion på det første angreb efter pausen, men tre EfB-spillere kunne ikke nå frem til en tværbold, der skulle prikkes ind i et tomt mål.

Chance-tsunamien aftog dog i styrke. Mest af alt fordi Esbjerg parkerede både bus, bil og campingvogn foran eget mål. Det virkede næsten som om, EfB-spillerne havde fået forbud mod at nærme sig midterlinjen, medmindre det var uundgåeligt. Det var nu heller ingen dum plan, for Hobro havde svært ved at nedbryde den vestjyske mur.

Så er vi tilbage ved begyndelsen på denne artikel, for Mikkel Mejlstrup Pedersen blev dagens store helt, da han udlignede til 2-2 dybt inde i overtiden. Det mest markante aftryk på den scoring var, at skuffelsen nærmest var til at overse i Esbjerg, hvor folk åbenbart er blevet vant til nedture i alle mulige afskygninger. Omvendt er Hobro blevet vant til at hente point.