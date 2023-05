Hobro kan sikre overlevelse i næste runde

FREDERICIA:Hobro kom et skridt tættere på overlevelse i 1. division, selvom Fremad Amager henter to point på himmerlændingene.

Hobro-træner Martin Thomsen måtte fortsat se bort fra Mathias Haarup og Simon Jakobsen til fredagens kamp. Om det var de to profilers fravær, der spillede ind, skal være usagt, men i første halvleg var det tydeligt, at noget manglede i Hobro-spillet. Det var kort sagt blodfattigt fra himmerlændingenes side mod FC Fredericia.

Hobro fik ikke sat noget sammen, som på nogen måde truede et ellers gavmildt FC Fredericia-forsvar. Omvendt havde hjemmeholdet et par situationer, som krævede Adrian Kappenbergers indgriben. Ingen af de to mandskaber kunne dog brokke sig over, at stillingen var 0-0 ved pausen.

Den altoverskyggende årsag til Hobros selvudslettende offensiv i de første 45 minutter hed Don Deedson. Den hurtige angriber fik ikke fulgt op på forrige rundes hattrick-præstation i de første 45 minutter.

Det blev der lavet lidt om på efter sidebyttet. Don Deedson vågnede op til dåd, og Fredericia-forsvaret vågnede op til et haitiansk mareridt på to ben.

Don Deedson gjorde første gang opmærksom på sig selv, da han slyngede et indlæg ind mod angrebsmakker Muamer Brajanac, men da han ikke kunne nå bolden røg den videre til en helt fri Mads Freundlich, der havde uforståeligt meget tid på kanten af det lille felt.

Han bragte Hobro foran med sit første NordicBet Liga-mål, men den føring fik Adam Jakobsen hurtigt udlignet, da han med et resolut hug udlignede i en situation, hvor netop Freundlich og keeper Adrian Kappenberger efterfølgende kan skændes om, hvem der var mest skyldig i den scoring. Faktum var, at hverken opdækning eller målmandsspil var helt oppe at ringe i den sekvens.

Der var dog stadig liv i Hobros offensiv. Don Deedson viste sin store klasse, da han ganske enkelt driblede forbi et passivt Fredericia-forsvar, men hans afslutning ramte Valdemar Birksø i ansigtet.

I stedet slog FC Fredericia til igen. Denne gang efter et hjørnespark, hvor bolden opførte sig som en kugle i et flipperspil. I sidste ende ramte den vist nok Jesper Bøge.

2-1-føringen til Fredericia kaldte på handling fra Martin Thomsen. Meget sigende for Hobros fantastisk flotte forår viste en udskiftning sig at blive særdeles afgørende for, at Hobro igen fik et point ud af sine anstrengelser. Laurs Skjellerup blev kaldt til undsætning, og han svarede ved at udligne til 2-2 på et fremragende indlæg fra Frederik Elkær kort efter sin indskiftning.

Det resultat virkede begge hold tilfredse med, men Don Deedson ville mere. Den energiske hurtigløber blev ved med at presse på, og med sine fantastiske driblefærdigheder fik han presset Fredericia-forsvaret i et par omgange, men flere mål blev det ikke til.

Det ene point er vigtigt for Hobro, fordi Fremad Amager, der ligger under stregen, fik en sjælden sejr. Hillerød blev besejret 1-0 af amagerkanerne, og det betyder, at afstanden nu er syv point i Hobros favør med fire kampe tilbage. Her hører det med til ligningen, at Hobro har en markant bedre målscore, hvilket må betragtes som et ekstra point i denne situation.

Derfor er der lagt op til en neglebidende forestilling, når netop Fremad Amager kommer til Hobro i næste runde. Den kamp spilles torsdag klokken 19.