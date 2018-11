Hobro-kaptajn: Holdet ofrer alt

Hobro tog vigtige point i den uhyggeligt tætte bundstrid i Superligaen, da Mariagerfjord-klubben slog Vendsyssel i et nordjysk lokalopgør.

Ledet af Jonas Brix-Damborg så Hobro-spillerne ud til at være ultratændte til kampen. Kaptajnen var stolt over at se den gejst, hans hold lagde for dagen.

– Vi har en krigervilje, der bare stråler ud af os. Vi kaster os ind foran boldene, og vi ofrer alt, for at de ikke får sendt den i kassen. Specielt i de sidste to hjemmekampe har vi set, at det giver os point, siger Jonas Brix-Damborg.

Kampen mod Vendsyssel var intens og stærkt præget af hårde dueller og masser af nærkampe, og Jonas Brix-Damborg nød at være en del af det.

– Der blev gået til vaflerne, og det var lækkert. Der bliver altid gået til den, når vi møder Vendsyssel. Men det er på et fair niveau. Det er fedt at være med til, siger han.

På trods af en meget skidt sæsonstart, har Hobro nu fået strikket en stime sammen på tre sejre i træk på hjemmebane. Hobro-anføreren håber, at holdet også kan tage det med på udebane.

– Vi føler os hjemme her, og vi kommer ud med et rigtig stærkt udtryk. Det har vi kunnet se de sidste par kampe. Nu skal vi se, om vi kan tage det med os på udebane også, for hvis vi kan hente nogle point der også, så kan det blive helt godt, siger han.