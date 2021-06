Hobro køber angriber i superligaklub

FODBOLD:Hobro IK har købt angriberen Kasper Høgh, der kommer til klubben på en treårig kontrakt, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 20-årige angriber, der er udviklet i Randers FC’s ungdomsafdeling, har spillet på flere af Danmarks U-landshold, og nu skal han fortsætte udviklingen i Hobro IK.

- Først og fremmest er jeg stolt og glad over, at vi kan tiltrække spillere fra en klub, der i næste sæson skal spille europæisk fodbold. Kasper er en notorisk målscorer, der samtidig er rigtig god med ryggen til målet, og jeg er sikker på, at Kaspers kompetencer bliver en gevinst for os.

- Kasper er en ung spiller, med et kæmpe uforløst potentiale, og jeg håber, at vi kan være med til, at han for alvor får gang i karrieren, siger teknisk chef Lars Justesen.

Kasper Høgh ser frem til skiftet.

– Hobro IK er en fed klub, hvor alle arbejder stenhårdt og knokler for hinanden, og jeg glæder mig helt vildt til at tørne ud for klubben. Det er den helt rigtige mavefornemmelse, jeg har omkring skiftet, og jeg er sulten efter at komme i gang med min tid i Hobro IK.

Kasper Høgh møder ind til første træning i Hobro IK 22. juni.