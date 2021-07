Hobro kunne ikke tæmme Fredericia-spids i premierenederlag

FODBOLD:Monjasa Park har i mange år lignet en moderne replikation af vold-anlægget, der i gamle dage omkransede Fredericia. Nu ligner det til gengæld et rigtigt stadion, da man har udskiftet græshøjen på den ene langside med en rigtig tribune. Måske ansporet af de flotte rammer og det gode vejr indledte Hobro sæsonpremieren mod FC Fredericia dejligt optimistisk.

Den centrale midtbane med Mikkel "MP" Pedersen og de to nye spillere Sebastian Avanzini og Mathias Nygaard vandt i kampens indledning slaget om midtbanen, men det blev alt sammen sparket tilbage til start, da Mathias Nygaard i det 12. minut smed bolden hen til en Fredericia-spiller, der sendte Samson Iyede afsted i en kontra. Han løb ganske enkelt forbi Simon Jakobsen og udplacerede Adrian Kappenberger.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

Den ofte brugte kliché om, at mål ændrer fodboldkampe blev i den grad bragt i spil i kølvandet på Fredericias scoring. Det betød nemlig, at det nu var hjemmeholdet, der dikterede spillet, mens et rystet Hobro-hold leverede børnefejl og passiv opdækning i samlet flok.

Efter et par pressede minuttet genvandt Hobro fatningen, og det betød blandt andet, at Pål Kirkevold var tæt på at udligne efter et mønsterangreb.

FC Fredericia - Hobro IK 2-0 (2-0) Målscorere: 1-0 Samson Iyede (12. minut), 2-0 Samson Iyede (45+2. minut) Hobros holdopstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz (Jakob Hjorth, 74. minut), Jacob Tjørnelund (Villads Rasmussen, 74. minut) - Sebastian Azanzini (Oliver Klitten, 81. minut), Mikkel Pedersen, Mathias Nygaard (Christian Hørby, 46. minut) - Frederik Elkær (Oliver Thychosen, 46. minut), Pål Kirkevold, Mathias Haarup. Advarsler: Tobias Anker (78. minut), Jakob Hjorth (82. minut) VIS MERE

Hobro fik langsomt genvundet grebet om begivenhederne, men ikke mere end Fredericia konstant lurede på kontrachancer. Der var dog optræk til en Hobro-scoring, da Frederik Elkær afsluttede et velkomponeret Hobro-angreb.

Mod første halvlegs slutning kom Simon Jakobsen igen i problemer mod Samson Iyede, der verfede ham væk i en duel og satte i løb mod Hobros mål. Her krævede det en satset men veltimet tackling fra Frederik Dietz for at stoppe den fysisk stærke angriber i at score sit andet mål.

Det lykkedes Iyede dog med sekunder før pausefløjtet, da han stod fri i det lille felt og kunne heade et indlæg fra Nicolaj Ritter i mål. På trods af det fremragende vej i Fredericia var det en kæmpe mental spand kold vand i ansigterne på Hobro-spillerne, der gik fra at ærgre sig over den manglende udligning til at se kampen glide dem stille og roligt af hænde.

Martin Thomsen tog konsekvensen af efterslæbet på måltavlen, da han skiftede to mand i pausen. Ind kom Oliver Thychosen og Christian Hørby, men det var op ad bakke for Hobro, der var en mirakelredning fra Adrian Kappenberger fra at komme bagud med 0-3 kort efter pausen.

Den tidligere Hobro-spiller Anders Holvad havde også en stor chance for at lukke kampen, men her manglede den sidste skarphed.

Hobro forsøgte at mønstre en mod-offensiv, men det forsøg havde svære betingelser mod et nu godt afstemt Fredericia-hold. Det blev til en enkelt chance til Mathias Haarup, der fik et frit hovedstød.

Det var dog FC Fredericia, der havde chancerne efter pausen. Blandt andet fik Samson Iyede et par fine muligheder for at fuldbyrde sit hattrick. Mathias Kristensen havde også en stor mulighed for at score kampens tredje mål, så der var aldrig for alvor spænding om kampens udfald.

Mathias Haarup fik sendt en enkelt halvgiftig afslutning afsted mod Fredericia-målet, men keeper Alexander Nybo havde helt styr på den. Der var straks mere sved på Fredericia-panderne, da Jakob Hjorth med få minutter tilbage af kampen pludselig steg til vejrs og headede på mål fra kort afstand. Det kom der på forunderlig vis ikke noget ud af.

Hobro havde nået det punkt, hvor man hældte alle bolde i feltet, og det skabte et par gode chancer. Blandt andet bragede Oliver Thychosen bolden på overliggeren, og riposten sendte en glidende Emil Søgaard forbi mål.

Næste opgave for Hobro bliver en hjemmekamp mod Vendsyssel FF, der søndag åbner sin sæson med en udekamp mod Esbjerg.