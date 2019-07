Hobro kunne ikke udnytte overtal i livligt lokalopgør

FODBOLD: Hobro IK var foran 2-1 og en mand i overtal, men for tredje gang ud af tre mulige i denne superligasæson spillede nordjyderne uafgjort, da det hjemme på DS Arena blev 2-2 i lokalopgøret mod Randers FC.

Det var gæsterne fra Randers, der efter 10 minutter tog teten, da Saba Lobjanidze blev nedlagt i straffesparksfeltet af Jesper Bøge. Randers-spillerens lidt teatralske fald var nok til at overbevise dommer Jakob Sundberg, der dømte straffespark, og det eksekverede Lobjanidze selv ganske sikkert.

Hobro svarede dog godt igen og var tæt på en udligning få minutter senere efter et velgennemført angreb i højre side, men Edgar Babayan måtte se sin afslutning gå i sidenettet.

Efter 24 minutters spil kom udligningen dog, og det var efter en fornem soloaktion fra Emmanuel Sabbi. Amerikaneren fik med en fiks vending bolden over til sit farlige venstreben, og med det lagde han med stor præcision bolden over i det fjerne målhjørne uden for Randers-målmand Patrik Carlgrens rækkevidde.

Få øjeblikke senere var samme Sabbi også tæt på at bringe Hobro foran, da han var hurtigere end Randers-målmanden i kampen om en løs bold, men Sabbis efterfølgende aflevering på tværs blev opfanget af Randers-forsvaret.

Emmanuel Sabbi fortsatte dog med at volde Randers problemer, og efter 41 minutter var det kun marginaler, der holdt amerikaneren fra en ny scoring. Sabbi satte selv et angreb i gang ved at afvikle et frispark hurtigt. Bolden havnede hos Mathias Haarup i venstre side, og da han sendte bolden ind i feltet, kom Emmanuel Sabbi glidende, men han kunne akkurat ikke få dirigeret bolden inden for målrammen.

I stedet var det Randers, der i første halvlegs absolut døende sekunder var tæt på at komme foran. Hobro-målmand Jesper Rask havde store problemer med et umiddelbart harmløst langskud, som han ikke kunne holde. Rask gjorde dog selv skaden god igen, da han på den følgende returbold flot afværgede et hovedstødsforsøg fra Mikkel Kallesøe.

Fem minutter inde i anden halvleg var det dog igen Hobro, der bankede på for at få en føring. Emmanuel Sabbi slap af sted i venstre side. Amerikaneren havde Pål Alexander Kirkevold og Julian Kristoffersen med på midten, men han gik efter sin egen afslutning, og den gik et godt stykke forbi mål.

Hobro leverede generelt en god præstation i lokalopgøret, men himmerlændingene fik en meget dårlig nyhed midtvejs i anden halvleg, da Emmanuel Sabbi faldt skrigende til jorden efter en duel med en Randers-spiller. Hobro-profilen havde slået sin ankel, og selv om han de følgende minutter forsøgte ihærdigt, måtte han opgive at fortsætte og i stedet lade sig skifte ud.

Alligevel tippede kampen over til Hobros fordel efter 71 minutter. Pål Alexander Kirkevold slap fri af Randers-forsvaret og havde frit løb mod mål, og her så Randers' Simon Piesinger ikke anden udvej end at nedlægge nordmanden med det resultat, at han blev præsenteret for det røde kort.

Kirkevold sendte det følgende frispark over mål, men få minutter senere bragte han alligevel Hobro på sejrskurs. Randers-målmand Patrik Carlgren kunne ikke holde Oliver Thychosens afslutning, og så var Kirkevold hurtigst over returbolden, og det udnyttede han til at bringe Hobro foran 2-1.

Hobros glæde varede dog kort, for trods undertallet lykkedes det hurtigt Randers at få udlignet. Et indkast blev forlænget videre til Saba Lobjanidze, der resolut hamrede bolden ind bag en chanceløs Jesper Rask, og derfor endte det i en ny pointdeling for Hobro.