Hobro lancerer ny økonomisk femårsplan

HORBO:For et par uger siden kom det frem, at Hobro IK havde fået en nødvendig økonomisk saltvandsindsprøjtning på 12 millioner kroner.

Pengene landede i klubkassen efter offentliggørelsen af et årsregnskab, der viste et underskud på 6.640.115 kroner. Med andre ord er der brug for en ny kurs, hvis man skal satse på at have elitefodbold i Hobro på sigt.

- De penge, der er tale om, skal være med til at sikre driften og de sportslige muligheder i de kommende år. Det betyder, at bestyrelsen har valgt at lægge pengene ind i budgettet over de næste fem år. Det er det, jeg vil kalde en meget ansvarlig løsning, siger Lars Justesen.

- Helt konkret betyder den her løsning, at vi kan opretholde vores sportslige budget i de kommende år. Når vi så forhåbentlig er fri af de her corona-eftervirkninger, så skal vi gerne blive i stand til at investere mere i truppen igen, men det helt overordnede økonomiske mål er, at vi skal blive økonomisk bæredygtige som fodboldklub, siger Lars Justesen.

I den nye plan er der også ændret lidt i måden, man vil budgettere på i forhold til TV-indtægter og penge fra spillersalg.

- Tidligere har det været sådan, at vi har budgetteret måske lige lovligt optimistisk i forhold til placeringer og transferindtægter. Det har vi forsøgt at gøre mere realistisk for fremtiden, så vi ikke kommer til at slå et stort hul i kassen igen, siger Lars Justesen.

Han understreger, at det over tid vil blive nødvendigt at øge det sportslige budget i Hobro IK, da den generelle situation i dansk fodbold peger i retning af større budgetter i de to bedste danske fodboldrækker.

- Vi skal løfte os på det område, for konkurrencen bliver bare hårdere og hårdere, understreger Lars Justesen.

Lige her og nu får det ikke nogen jordskreds-effekt, men det kommer til at give noget sikkerhed på den korte bane.

- Med de nye penge i budgettet kan vi trods alt forlænge nogle af de eksisterende aftaler, og vi kan tillade os at sige nej til eventuelle bud på vores mest interessante spillere, siger Lars Justesen.

- Vi kommer ikke til at få ekstra penge til at gå ud at handle for nu, men vi er også meget glade for den nuværende trup. Det er klart, at vi måske har nogle spillere, der gerne vil prøve noget andet, og så må vi se på det, siger Lars Justesen.

En af de spillere, der muligvis kan være på vej videre, er Sebastian Avanzini, der er langt fra spilletid i Hobro. Det vil under alle omstændigheder være godt for klubben at få skiftet lidt ud i truppen.

- Vi skal prøve at få en offensiv forstærkning ind. Det er ikke så meget en angriber, vi er på udkig efter. Det er mere en kreatør, der kan skabe chancerne til vores angribere, for der er ingen tvivl om, at målscoringen er vores helt store udfordring, og her er det mest af alt antallet af chancer, som vi skal have øget, siger Lars Justesen.