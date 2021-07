Hobro lavede flot comeback i nordjysk derby

FODBOLD:Det første af minimum seks nordjyske 1. divisionsopgør løb af stablen, da Hobro var vært for en kamp mod Vendsyssel FF.

Der var lagt op til en kamp, hvor to alternative angresløsninger skulle stå sin prøve hos de to hold. Hos Vendsyssel var det den omskolede forsvarsspiller Lasse Steffensen, der fik ansvaret for at agere spydspids, mens den opgave gik til Mathias Nygaard hos Hobro. Nygaard gør sig normalt bedst på den centrale midtbane. Det var dog sparsomt med aktioner fra de to angribere i en første halvleg, som var meget lige ved og næsten-fodbold.

De første 45 minutter bød i det hele taget på en del omstillingssituationer, der dels var fremprovokeret af gode offensive takter fra de to hold men også for mange halve defensive aktioner fra de to mandskaber.

Diego Montiel og Jelle van der Heyden fik begge fine afslutningsmuligheder i kampens indledning, men i begge tilfælde sparkede VFF-spillerne bolden forbi mål. Det var gæsterne, der fik den

Simon Jakobsen kom frem til en ganske fin hovedstødschance, da han efter 25 minutters spil kom først på et af flere lange indkast fra Mathias Haarup. Ellers var det småt med offensiv gennemslagskraft fra Hobros side. Det var Vendsyssel, der var bedst i første halvleg. Særligt Mikkel Wohlgemuth og Diego Montiel fik lov til at diktere spillet i de første 45 minutter.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

Kort inden pausen slog Vendsyssel kapital af det spillemæssige overtag.

Efter et hjørnespark endte Anders Bærtelsen med på bedste ishockey-manér at styre et forsøg i mål, da han snedigt fik en fod på en afslutning, som dermed ændrede retning. Lidt af en mental mavepuster til det hårdt kæmpende Hobro-hold, der for anden kamp i træk måtte se modstanderen score på tærsklen til pausen.

Hobro IK - Vendsyssel FF 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Anders Bærtelsen (39. minut), 1-1 Oliver Klitten (63. minut), Advarsler: Mikkel Wohlgemuth (89. minut), Frederik Elkær (94. minut) Tilskuere: 1.031 Hobros opstilling (3-4-3): Adrian Kappenberger - Jakob Hjorth (Frederik Dietz, 66. minut), Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Sebastian Avanzini, Jacob Tjørnelund (Frederik Elkær, 73. minut) - Oliver Klitten (Christoffer Østergaard, 90. minut), Mathias Nygaard (Thomas Junge, 90. minut), Danny Amankwaa (Don Deedson, 73. minut) Vendsyssels opstilling (4-3-3): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Delphin Tshiembe, Thomas Oude Kotte - Jelle van der Heyden, Mikkel Wohlgemuth, Diego Montiel (Jeppe Pedersen, 66. minut) - Zander Hyltoft- Lasse Steffensen, Tiémoko Konaté (Christoffer Boateng, 81. minut) VIS MERE

Noget skulle ske for Hobro, der skulle teste vendelboernes kondition, som har været lidt af et spørgsmålstegn med tanke på den turbulente opstart.

Det var dog Vendsyssel, der kom bedst ud af kabinen. Lasse Steffensen kunne mere eller indre have dræbt kampen, da han kom frem til en kæmpe chance kort efter pausen. Den normalt så målfarlige angriber ramte for en sjælden gang ikke målet.

Mathias Haarup, der gennem hele kampen var meget initiativrig kom frem til den første store Hobro-chance, og det lå ligesom i luften, at det kunne ende med en udligning, hvis ikke noget drastisk skete fra Vendsyssels side.

Mikkel "MP" Pedersen understregede det indtryk, da han knaldede bolden på overliggeren i en situation, hvor det meste af den ene langiside troede, at hans helflugter var på vej i mål. I stedet kyssede den overliggeren og sprang tilbage i spil.

Nu var initiativet imidlertid spillet over på Hobro-fødder, og hjemmeholdet kom frem til flere fine chancer. Derfor var det også en ret logisk udvikling, at Hobro efter længere tids tilnærmelser mod Vendsyssel-målet fik hul igennem til netmaskerne, da Oliver Klitten scorede sit første mål som Hobro-spiller efter 63 minutters fodbold.

Hvis man som VFF-sympatisør måtte sidde med bange anelser for holdets fysiske forfatning, fik spillerne besvaret det spørgsmål flot. Der var kuft til at kæmpe alle 90 minutter. Luft var der også hos Vendsyssel-træner Henrik Pedersen, der gav den gas ude på linjen. Den medlevende træner nærmest råbte sine spillere frem mod kampens slutning, mens hans kollega Martin Thomsen overlod

Mod kampens slutning mønstrede Vendsyssel en sidste offensiv, men det sluttede med et point til hver side. Dermed er Vendsyssel noteret for to point, mens Hobro fik sæsonens første point.