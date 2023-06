Hobro-legende i skrækulykke med haveredskab

RANDERS:Den tidligere fodboldspiller Jonas Brix-Damborg har den seneste måned været gennem et hård periode ovenpå et uheld i forbindelse med et husbyggeri.

Hobro-legenden overså et haveredskab, da han skulle hoppe ned fra et lille plateau, og det resulterede i en sprængt ringmuskel og en flækket endetarm.

- Konsekvensen var 14 dage indlagt på Skejby Sygehus med høje infektionstal, otte gange i narkose, to større operationer og en masse antibiotika, skriver Jonas Brix-Damborg i et opslag på sine sociale medier.

Uheldet har betydet, at han indtil videre er udstyret med en stomi, som hvis alt går vel dog kun er en midlertidig makker, og lægerne er heldigvis fulde af fortrøstning i forhold til hans rehabilitering.

Mødet med det danske sundhedsvæsen får i øvrigt Jonas Brix-Damborg til at bøje sig i støvet.

- Efter denne omgang må jeg indrømme, at jeg glædeligt betaler min skat og anerkender de dygtige sygeplejersker og læger vi har her i landet. Jeg stemmer så meget i for bedre vilkår for dem.

Jonas Brix-Damborg stoppede i 2021 sin aktive karriere i Hobro, som han nåede 296 førsteholdskampe for. Han er i dag fortsat engageret i klubben via en post i bestyrelsen.