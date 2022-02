Hobro lejede forsvarsspiller kort før lukketid

FODBOLD:På transfervinduets sidste dag lejede Hobro IK forsvarsspilleren Mads Eriksen i Kolding IF, fortæller Hobro i en pressemeddelelse.

Mads Eriksen har i denne sæson været anfører for Kolding IF. Forsvarsspilleren, der tidligere har spillet for blandet andre Viborg FF og FC Fredericia, vil nu tørne ud for Hobro IK i resten af sæsonen.

Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK, er tilfreds med lejeaftalen:

- Vi har med Mads fået fuldendt truppen frem mod dette afgørende forår for Hobro IK. Mads kommer ind og styrker vores forsvar på en position, hvor vi har været skadesramt. Mads er en leder på og uden for banen og kommer med en masse erfaring, som jeg er sikker på, vil styrke

- Transfervinduet er nu slut for os, og jeg er meget tilfreds med den trup, vi har fået sammensat frem mod forårssæsonen, siger Lars Justesen.

Hobro IK's trup er tirsdag rejst afsted på træningslejr til Polen.