Hobro lejer forsvarsspiller i FC Midtjylland

HOBRO:I jagten på sejre i 1. Division har Hobro IK forstærket defensiven med 18-årige Victor Bak Jensen, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Forsvarsspilleren kommer på en lejeaftale fra FC Midtjylland, der gælder i resten af 2022.

- Jeg er rigtig glad for tilgangen af Victor. Han er en dygtig ung forsvarsspiller, der går op I at forsvare med liv og sjæl. Samtidig kommer han med en masse power og fart, der også kan bidrage til vores offensiv. Vi ser frem til at have Victor til rådighed og på denne måde bidrage til hans fortsatte udvikling, siger teknisk chef i Hobro, Lars Justesen.

Victor Bak Jensen har allerede fået spilletid i Superligaen for FC Midtjylland, men skal altså de næste måneder tørne ud i landets næstbedste række.

Har allerede trænet med

Selvom skiftet fra FC Midtjylland til Hobro først er blevet officielt tirsdag formiddag, har forsvarsspilleren allerede trænet med sine nye holdkammerater.

- Jeg havde første træning i dag og jeg synes det gik rigtig godt. Jeg er blevet taget rigtig godt i mod af hele truppen samt trænerteamet og jeg glæder mig rigtig meget til for alvor at komme i gang. Jeg har kun hørt godt om Hobro IK, og de ting jeg har hørt, er jeg kun blevet bekræftet i i dag, siger han.

Victor Bak Jensen forklarer sit skifte med, at han ser frem til en masse spilletid på seniorniveau.

- Timingen er rigtig god for mig og min udvikling og jeg ser Hobro IK som et rigtig godt sted for mig at fortsætte min udvikling det næste halve år. Forhåbentligt med en masse spilletid, så jeg på denne måde kan få mere hår på brystet og blive mere moden i mit spil, forklarer han.

Hobro har efter syv kampe fået seks point, og derfor ligger holdet nummer otte i 1. Division.