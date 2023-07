Hobro leverede episk comeback

HOBRO:Man siger, at én gang kan være et tilfælde, mens to gange er en tendens. Hvis de positive takter omkring Hobro skulle få karakter af en tendens efter premieresejren over FC Fredericia, skulle fredagens hjemmekamp mod Næstved vindes.

Hobro måtte undvære Muamer Brajanac efter hans nyrestød til en Fredericia-spiller i premieren. Måske var det hans power, man manglede hos himmerlændingene, for det så ikke alt for imponerende ud i første halvleg.

De gode tegninger i spillet var der fortsat, men evnen til at få det omsat til store chancer eller mål var ikke med på banen.

Efter 25 minutters overvejende Hobro-dominans kom Næstved foran, da Abdoulie Njai tørrede Simon Jakobsen på det groveste, inden han bankede bolden i mål fra kort afstand.

Paradoksalt nok dalede kvaliteten efterfølgende, men Hobro fik nu skabt flere chancer. Primært efter indlæg, hvor Laurs Skjellerup fyldte godt.

Med cirka fem minutter tilbage af første halvleg indtraf første halvlegs største Hobro-chance. Den kom efter Næstveds Souheib Dhaflaoui var ved at lave en Jesper Olsen, da han spillede Laurs Skjellerup fri foran eget mål. Det endte dog med, at Hobro-angriberen bragede bolden på overliggeren.

Nok var chancerne der, men tyngden i forreste geled manglede, og alt for ofte blev Laurs Skjellerup sendt ud på en fodboldmæssig selvmordsmission.

Hobro IK - Næstved Boldklub 3-2 (0-1) Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 0-1 Abdoulie Njai (28. minut), 0-2 Frederik Ellegård (50. minut), 1-2 Mathias Høst, selvmål, 2.2 Mads Freundlich, straffe (85. minut), 3-2 Laurs Skjellerup (94. minut)

Hobros hold (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Jesper Bøge, 76. minut), Frederik Dietz - Oliver Klitten, Frederik Mortensen, Mads Freundlich, Villads Rasmussen (Mikkel Boye, 76. minut), Frederik Elkær - Mathias Kristensen (Christian Hørby, 81. minut), Laurs Skjellerup.

Advarsler: Mads Freundlich, Frederik Elkær, Christian Hørby, Hobro.

Mads Carlson, Abdoulie Njai, Næstved

Tilskuere: 903 VIS MERE

Efter pausen gik det fra skidt til slemt for Hobro, der efter et direkte Næstved-angreb blev løbet over ende. Denne gang var det Næstveds Frederik Ellegård, der var skarpretter.

Meget sigende for Hobros stolpe ud-aften, så ramte Villads Rasmussen kort efter overliggeren. Der var til stadighed tegninger i Hobro-spillet, men de gode tendenser blev ikke konverteret til mål.

Derfor var det nødvendigt med en hjælpende pandebrask fra Næstved. Mathias Høst scorede et lettere bizart selvmål, da han headede bolden i mål på uforklarlig vis. Det gav brænde til Hobro-bålet, og kort efter fik Mathias Kristensen en kæmpe chance, men han ramte ikke målet.

Det blev startskuddet til en belejring af Næstved-feltet, og først fik man tilkendt et straffespark, som Mads Freundlich scorede sikkert på. Nu lignede det et flot tilkæmpet point, men Hobro ville mere.

Dybt inde i overtiden blev utrættelige Laurs Skjellerup belønnet for et hestearbejde, da han scorede til 3-2 på en kontra, hvilket fik DS Arena til at syde og koge som sjældent set.

Dermed har Hobro seks point efter de første to runder.