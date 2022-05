Hobro leverede kæmpe comeback i sæsonafslutning

KØGE:Hobro har haft et fantastisk forår, hvor det er blevet til point i 12 af de 13 kampe inden sæsonens sidste opgave, en udekamp mod HB Køge.

Træner Martin Thomsen indikerede med sin startopstilling, at han havde tænkt sig at få point med hjem fra opgøret på Sjælland. Stort set hele stammen fra forårets flotte kampagne var med fra start.

Den mission fik en fremragende indledning, da anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen gjorde det til 1-0 kort inde i kampen. Han løb fra HB Køge-forsvaret og med en velplaceret afslutning i de lange hjørne frembragte han jubel på Hobro-bænken.

Den jubel blev dog forvandlet til panderynker i takt med, at minutterne gik i første halvleg.

Først udlignede Jacob Trenskow for hjemmeholdet fem minutter efter Hobros føringsmål. Siden scorede Joachim Rothmann og Effiong Nsungusi, så HB Køge kunne gå til pausen foran med 3-1.

Der var nu ellers rigeligt med chancer til begge hold. De mange tilbud var med til at give kampen karakter af en sommeropvisningskamp, men der var nu ingen Hobro-spillere, der var gået på tidlig ferie.

Det kunne ellers let se sådan ud, da Oscar Buch scorede til 4-1 efter 63 minutter. Han fangede Adrian Kappenberger på det forkerte ben, og så strøg et langskud i mål langs kunstgræsset.

Hobro har dog ikke været forårets hold for ingenting. En stor del af forklaringen på succesen til de gulblusede spillere skal findes hos angriber Muamer Brajanac. Ikke alene er han en solid opspilsstation. Han har også fået gang i målproduktionen.

Den stærke angriber fik reduceret ikke bare en, men hele to gange. Den anden reducering faldt med et kvarter tilbage, og så var der ellers dømt stormløb i retning af HB Køge-målet.

Der opstod flere store chancer for Hobro til at udligne, men man skulle helt hen til et minut før den ordinære spilletids ophør før Justin Shaibu fik udlignet. På den måde fik Hobro sat et på alle måder meget sigende punktum for forårets flotte præstationer.