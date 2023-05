Hobro lukkede Amager ind i overlevelseskampen

HOBRO:Spændingen er bevaret i bunden af NordicBet Ligaen, efter at Fremad Amager torsdag aften gjorde det grimme ved Hobro på nordjydernes hjemmebane.

Gæsterne vandt 2-1 på DS Arena på en scoring dybt inde i overtiden, og den udløste gigantiske jubelscener hos amagerkanerne, mens hjemmeholdets spillere skuffede smed sig i græsset.

- Det er fodbold, når det er værst. Det er anden gang i sæsonen, at vi prøver det her mod Fremad Amager, og det er bittert, for vi brændte nogle gigachancer undervejs, hvor vi kunne have gjort det færdigt, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Resultatet betyder, at Fremad Amager stadig har mulighed for at indhente Hobro og sikre sig overlevelse i landets næstbedste fodboldrække. Med tre runder tilbage af kvalifikationsspillet har nordjyderne dog fortsat fat i den lange ende med fire points forspring og en markant bedre målscore.

- Hvis vi skal hæve situationen lidt op i helikopteren, så havde vi gerne købt den stilling, da vi indledte foråret. Så nu skal vi lægge den her skuffelse bag os og sørge for at tage til Nykøbing og vinde på fredag, siger Martin Thomsen.

Hobro - Fremad Amager 1-2 Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 0-1 Lucas Haren (28. minut), 1-1 Laurs Skjellerup (58. minut), 1-2 Markus Bay (90.)

Advarsler: Mads Freundlich, Hobro (7. minut)

Hobro-opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz (Simon Jakobsen, 66.) - Oliver Overgaard (Laurs Skjellerup, 46.), Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich (Villads Rasmussen, 66.), Frederik Elkær - Muamer Brajanac, Don Deedson

Dommer: Jonas Bæk

Tilskuere: 1884 VIS MERE

Hobro kom noget tøvende ud til kampen, og efter bare tre minutters spil fik gæsterne den første store chance. Adrian Kappenberger gav en unødig returbold, som Emil Søgaard i sidste øjeblik fik blokeret.

Siden var Hobro heldige med ikke at få Mads Freundlich udvist i det 6. minut. Han sparkede gæsternes Hans Christian Bonnesen på halsen, men slap med et gult kort.

Først efter 16 minutters spil fik Hobro sendt den første afslutning afsted mod Fremad Amagers mål. En tværpasning havnede perfekt for fødderne af topscorer Don Deedson, der dog sparkede det store tilbud lige på målmanden.

Cheftræner Martin Thomsen måtte se topscorer Don Deedson brænde to kæmpe tilbud i første halvleg af kampen. Arkivfoto: Lars Pauli

Siden blev Fremad Amager snydt af kampens dommer trio, der frastjal Lucas Haren en friløber. Der blev nemlig fløjtet offside i situationen, selvom det åbenlyst var Hobros Frederik Mortensen, der stod for frispilningen i et forsøg på at tackle bolden.

Efterfølgende brændte det for alvor på i Hobros felt, og Lucas Haren gjorde det fortjent til 1-0 for gæsterne, da han gjorde Frederik Dietz rundtosset og sparkede bolden op i nettaget.

Hobro burde dog have fået udlignet inden pausen, men først var det Don Deedson og siden Muamer Brajanac, der på det skammeligste brændte et kæmpe tilbud tæt under mål.

Hobro-indskifter på pletten

I pausen sagde Hobro farvel til Oliver Overgaard til fordel for Laurs Skjellerup, og det skulle vise sig at være en god idé. Skjellerup havde kun været på banen i 13 minutter, før han udlignede til 1-1. Den høje angriber fik lov at stå helt fri, og han headede usvigeligt sikkert et indlæg i nettet.

Siden gik chanceproduktionen i bundkampen alvorligt ned i kadence. Pasningskvaliteten lod en del tilbage at ønske fra begge holds side, men til gengæld blev der tacklet igennem på midtbanen, så det rungede mellem træerne i den nærliggende Østerskoven.

Et lumsk langskud fra Don Deedson med et kvarter tilbage sneg sig lige forbi stolpen, men tættere på kom Hobro ikke.

Tre minutter inde i tillægstiden fik Fremad Amager dog et frispark på kanten, hvor de tog alle mand - inklusive målmanden - med frem. I første omgang fik Hobro-keeper Adrian Kappenberger bokset indlægget væk, men den havnede lige for fødderne af Markus Bay, der hamrede 2-1-sejren hjem for sjællænderne.