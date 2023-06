Hobro lukkede sæsonen med en nullert

HILLERØD:Hobro IK spillede fredag sæsonens sidste kamp. Det var dog et opgør uden den store betydning, da nordjyderne gæstede Hillerød i 1. division.

Hobro var i forvejen reddet, og dermed var det udelukkende muligt at overhale dagens modstandere i tabellen. Der skulle dog en sejr til, og cheftræner Martin Thomsen måtte nøjes med ét point, da hans mandskab stod imod i en målløs affære.

Hillerød - Hobro IK 0-0 (0-0) Fodbold, mænd, Nordicbet Ligaen

Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Emil Søgaard, Villads Rasmussen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich, Frederik Elkær (Jacob Tjørnelund, 86. minut) - Laurs Skjellerup, Muamer Brajanac VIS MERE

Det var nemlig en kamp, hvor gæsterne i høj grad måtte forsvare sig imod et dominerende hjemmehold.

Således måtte Hobro-keeperen Adrian Kappenberger i aktion ad flere omgang. Efter ti minutter hev han den første store redning frem med en fodparade, da Johannes Houborg kom igennem til en friløber. Kort inden pausen var der igen en fod i vejen, da Frederik Christensen afsluttede på et indlæg, som lå klos op ad Kappenberger.

Hobro-mandskabet kom primært til sine chancer gennem kontraangreb, og det var ligeledes sådan et, som Muamer Brajanac udnyttede til at finde angriberkollegaen Laurs Skjellerup i dybden, da der var spillet knap en halv time af kampen. Men den store angriber lobbede bolden over mål.

Mod slutningen blev der åbnet mere for opgøret, og spillet blev mere jævnligt fordelt mellem mandskaberne. Indskiftede Oliver Overgaard kom eksempelvis til en stor chance, da Mads Fruendlich fandt ham i dybden. Jonas Dakir i Hillerød-målet stod dog flot i vejen.

Dermed blev det ved 0-0 på måltavlen, og Hobro slutter på 10. plads i 1. division.