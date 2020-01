Hobro må sige farvel til profil

FODBOLD:Offensivspilleren Emmanuel Sabbi skifter til OB fra Hobro på en fireårig kontrakt. Det oplyser OB tirsdag.

Det sker transferfrit, hvilket er anden gang på to dage, at OB henter en offensiv profil gratis hos en af rivalerne i Superligaen.

Mandag oplyste OB, at Sønderjyske-angriberen Mart Lieder til sommer skifter transferfrit til fynboerne. Og tirsdag var det altså offensivspilleren Emmanuel Sabbi.

Den 22-årige amerikaner har fået en aftale med OB, der løber frem til sommeren 2024.

- Det er en enormt eksplosiv spiller, der er god en mod en. Han er meget spændende og har den der X-factor, som gør ham uforudsigelig for alle modstandere.

- Vi så jo selv, hvor god han er, da vi slog Hobro 2-1 i efteråret, hvor han scorede et meget flot mål direkte på frispark, siger OB's afgående sportsdirektør, Jesper Hansen, til klubbens hjemmeside.

OB har ansat Michael Hemmingsen som sportschef, men Jesper Hansen varetager fortsat sin rolle som sportsdirektør i januars transfervindue, inden han forlader klubben.

Sabbi føler, at det er et naturligt skridt at tage i karrieren, og han kan godt lide den måde, som OB spiller på.

- Man lægger vægt på at have bolden i egne rækker og spiller meget direkte.

- Det har altid været svært for Hobro, når vi har mødt OB, for de har mange gode spilere, og de er altid i kontrol. Det bliver fedt at være en del af det, siger Sabbi til OB's hjemmeside.

Sabbi indledte fodboldkarrieren i Chicago Magic, inden han i 2016 skiftede til Las Palmas i Spanien.

Året efter skiftede Sabbi til Hobro, hvor han spiller sæsonen færdig, inden han rykker videre til Odense.

