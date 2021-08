Hobro må undvære ung midtbanespiller i resten af sæsonen, men forstærkninger er på vej

FODBOLD:Når Hobro IK søndag gæster HB Køge i Nordicbet Ligaen, må himmerlændingene klare sig uden Villads Rasmussen.

Den 20-årige midtbanespiller, der tidligere på sommeren fik en toårig kontrakt i Hobro efter en vellykket prøvetræning, kom til skade ved træningen i sidste uge, og det står nu klart, at han har ødelagt korsbåndet.

Derfor venter der en skadespause på op til et år.

- Det er selvfølgelig allermest tungt for Villads selv. Han havde fået en fantastisk start, hvor han med nogle mål fik vist sig godt frem i testkampene, og han var vel også vores bedste mand i den første kamp mod Fredericia.

- Han er en sindssygt god dreng og en talentfuld spiller, som vi skal hjælpe videre. Det her er et bump på vejen, men Hvilsom (Mads Hvilsom, red.), der er igennem samme type skade, må tage ham lidt ind under vingerne nu. Vi føler med Villads, men han skal nok komme stærkt tilbage, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Det kan også få indflydelse på Hobros ageren i sommerens transfervindue, at sæsonen må formodes at være forbi for Villads Rasmussen.

- Det kan godt få en lille betydning, for Villads havde vist sig flot frem. Jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, at vi forventer at præsentere nye spillere af offensiv karakter, siger Martin Thomsen.

Hobro har siden sidste uges afsked med Pål Alexander Kirkevold også været på udkig efter en angriber.

- Det skrider fremad, og det er ved at være på trapperne. Jeg håber, at vi i løbet af en uge eller to kan præsentere noget, siger Martin Thomsen.

Til søndagens kamp mod HB Køge har han foruden Villads Rasmussen også fortsat Jesper Bøge, Oliver Thychosen, Frederik Mortensen, Kasper Høgh og Mads Hvilsom på skadeslisten.

Til gengæld er Danny Amankwaa klar, efter at han ellers udgik med en skade, da Hobro i tirsdags røg ud af Sydbank Pokalen til Brabrand.

- Det har ikke været den bedste start med et point i to kampe og et pokalnederlag senest, men stemningen i truppen er stadig sindssygt god.

- Nu skal vi bare have den sejr, så vi kan komme med på det tog, der allerede er ved at køre. Selv om det er tidligt på sæsonen, er det jo en lidt definerende kamp, i forhold til om vi skal med, hvor det er sjovt, siger Martin Thomsen.