Hobro manglede skarpheden i pointdeling

FODBOLD: Hobro IK havde chancerne til at hente en sejr i årets sidste hjemmekamp, men mulighederne blev misbrugt, og derfor endte opgøret på DS Arena mod SønderjyskE 0-0.

Hobro var ellers på hælene i kampens indledning, og allerede efter mindre end et minuts spil var SønderjyskE tæt på føringen. Gæsternes Marcel Rømer forsøgte sig med en afslutning mod det fjerne målhjørne, men Hobro-målmand Jesper Rask diskede op med en god redning.

Efter fem minutters spil fik gæsterne dog en endnu større chance, da Peter Buch Christiansen blev budt en friløber. Rasmus Minor Petersen kom dog flot tilbage og fik generet angriberen i afslutningsøjeblikket, så Jesper Rask slap for at komme på arbejde i den omgang.

Som første halvleg skred frem, kom Hobro bedre med, og efter 22 minutters spil var hjemmeholdet også meget tæt på et føringsmål. Marginalerne var dog mod Hobro, da Edgar Babayans afrettede afslutning prellede af på overliggeren.

Der var ikke langt mellem chancerne i nogen af enderne, og bare minuttet senere var det Hobro, der slap med skrækken. Gæsternes Peter Buch Christiansen fik endnu en friløber, men igen tøvede SønderjyskE-angriberen så meget, at Hobro-forsvaret kom tilbage, og så løb den chance også ud i sandet.

Meget sigende for en afvekslende første halvleg tilfaldt de to sidste store chancer før pausen Hobro. Først måtte Emmanuel Sabbi se SønderjyskE-målmand Stefan Mielitz diske op med en stor redning, og på det følgende hjørnespark var det Julian Kristoffersen, der måtte se sin afslutning blive reddet på målstregen.

Foto: Lars Pauli

Et kvarter inde i anden halvleg burde Hobro igen have taget føringen. Med en smart frisparksvariant spillede Vito Hammershøy-Mistrati Emmanuel Sabbi helt fri, men amerikanerens flade spark blev afværget af en fodparade fra SønderjyskE-målmand Sebastian Mielitz.

Der var generelt længere mellem chancerne i anden halvleg, men ni minutter før tid mente SønderjyskE, at man skulle have haft fodboldspillets største scoringsmulighed. Søren Frederiksen blev nedlagt af Mathias Haarup i feltet, men appellerne for et straffespark var forgæves.

Minuttet senere fik sønderjyderne så bolden i nettet, men Matt Lieders scoring blev korrekt annulleret for offside, og derfor endte opgøret trods store muligheder i begge ender uden scoringer.

Hobro runder efteråret af med en udekamp mod AGF 17. december.