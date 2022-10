Hobro matchede til fulde superliganedrykkere

FODBOLD:Det var ikke til at se, at det var top mod bund, da Hobro IK lørdag eftermiddag gæstede SønderjyskE i 1. division (NordicBet Ligaen). Nordjyderne leverede en bundsolid indsats og hentede via 0-0 et fortjent og vigtigt point til overlevelseskontoen.

Selvom Hobro i perioder stod dybt på banen, så fik de gennem de 90 minutter på Sydbank Park skabt nogle af kampens største chancer. SønderjyskE-angriberen Emil Berggreen, der har en fortid som Hobro-bomber, kom ikke frem til det store overfor nordjydernes defensiv.

SønderjyskE - Hobro IK 0-0 Fodbold, NordicBet Ligaen

Advarsler: Sefer Emini, SønderjyskE (38. minut), Emil Søgaard, Hobro (51. minut), Jesper Bøge, Hobro (59. minut), José Gallegos, SønderjyskE (81. minut), Frederik Mortensen, Hobro (89. minut)

Opstilling Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Emil Søgaard, Mads Freundlich (Mathias Nygaard, 71. minut), Abdoul Yoda (Oliver Overgaard, 90. minut), Frederik Mortensen, Victor Bak Nielsen (Jacob Tjørnelund, 90. minut) - Laurs Skjellerup (Don Deedson, 71. minut), Muamer Brajanac.

Tilskuere: 2247 på Sydbank Park

Selvom SønderjyskE var klart mest på bolden i første halvleg, så var Hobro gode til at forsvare feltet og holdt reelt hjemmeholdet nede på én stor chance. Den blev udløst af en opspilsfejl fra Jesper Bøge, som gav Emil Frederiksen en stor mulighed efter 21 minutters spil. Hans yderlige spark blev dog i flot og flyvende stil reddet af Adrian Kappenberger i Hobro-målet.

Hobro derimod formåede at få mere ud af det, når de en sjælden gang imellem var på besøg i modstanderens felt. Efter 11 minutters spil fik Victor Bak Jensen en fri flugtmulighed midt i feltet, men han sparkede langt over.

Omkring den halve time viste Muamer Brajanac sig første gang, da han var tæt på at styre et fladt indlæg til første stolpe i nettet. Og den helt store chance fik angriberen så med fem minutter til pause. Efter et mønsterangreb helt nede fra målmanden fandt Laurs Skjellerup sin angrebsmakker foran kassen. Brajanac fintede flot en forsvarer væk og lagde bolden modsat målmanden, men også et par centimeter forbi stolpen.

Adrian Kappenberger spillede en stærk kamp i Hobro-målet. Arkivfoto: Martin Damgård

Tilbagevendte Simon Jakobsen var tæt på at give Hobro en drømmestart på anden halvleg, men han endte med at heade et hjørnespark snert forbi mål.

Efter en times spil fandt SønderjyskE igen melodien og begyndte at lægge pres på de nordjyske gæster. Mads Albæk kom tættest på at bryde dødvandet med et langskud fra Mads Albæk i det 74. minut, men Adrian Kappenberger reddede i flyvende stil for Hobro.

Det ene point betyder, at Hobro fortsat er tredjesidst i 1. division, hvor de nu har tre points luft til Hillerød under stregen. Sjællænderne spiller i skrivende stund hjemme mod Vendsyssel FF.

SønderjyskE er fortsat nummer tre i rækken - ét point efter Vejle på andenpladsen.