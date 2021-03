Hobro misser top-6: Fortsætter elendig stime med nederlag til tophold

Forårets mest formstærke hold fra Søhøjlandet kom lørdag eftermiddag på visit i Østerskoven i Hobro.

Og akkurat, som det er gået i Silkeborgs hidtidige kampe dette forår, var det Kent Nielsens mandskab, der snuppede sejren.

Det blev til en sejr til Silkeborg på 3-0.

Inden kampen blev der fra sportschef Jens Hammer Sørensen uddelt blomster til Mads Hvilsom, der har rundet 100 kampe for Hobro IK.

Kampfakta Mål: 0-1 Sebastian Jørgensen (13. minut), 0-2 Nicklas Helenius (68. minut), 0-3 Sebastian Jørgenen (71. minut) Opstilling 4-3-3: Kappenberger - Bøge, Tjørnelund (Andersson, 70. minut), Skipper, Haarup - Cappis, Brix-Damborg (Louati, 70. minut), Mujanic (Hørby, 54. minut), - Kirkevold, Hvilsom, Deedson (Amankwaa, 70. minut) Advarsler: Mads Hvilsom (50. minut), Pål Kirkevold (53. minut), Anton Skipper (74. minut) Dommer: Michael Rasmussen VIS MERE

Kort inde i kampen lagde Silkeborg gevaldigt pres på Hobro-defensiven og fremtvang flere hjørnespark.

Hobro kom igennem med en offensiv omstilling, da Louis Deedson blev sat i scene. Med frem var Pål Kirkevold løbet, men afleveringen til den norske angriber kiksede, og det udløste store frustrationer hos cheftræner Michael Kryger.

Et par tilskuere eller tre havde fundet vej til matriklen grænsende op til stadion og kunne således overvære kampen i øsende regnvejr. De havde dog medbragt paraplyer og forsvandt sandsynligvis ned i de varme biler i pausen, for her var de ikke at spotte.

Efter et dusin minutters spil sendte Christian Cappis en tværaflevering hen mod Jesper Bøge, der så sendte den i feltet til Mads Hvilsom, der akkurat ikke kunne nå at sætte sine fødder på det velplacerede indlæg, der blev afværget til hjørne af en Silkeborg-forsvarer.

Et minut efter, at det brændte på foran Silkeborg-målet, var det imidlertid i den anden ende, nemlig omkring Adrian Kappenberger, at det brændte på. Efter uopmærksomhed fra Hobro-forsvaret, dukkede udeholdets angriber, Sebastian Jørgensen, frem og lagde en finfølt afslutning ind mellem benene på Adrian Kappenberger.

Spilovertaget var i den første halve time af kampen i Silkeborgs favør, mens Hobro sporadisk forsøgte at skabe omstillinger ved især at inddrage Louis Deedsons acceleration. Alt for sjældent lykkedes det dog at omsætte disse omstillinger til reelle muligheder.

Christian Cappis kombinerede sig i samarbejde med Pål Kirkevold frem til en stor muligheder 33 minutter inde i kampen, efter at amerikaneren havde løbet en halv banelængde og drevet gæk med Silkeborgs nummer 14, Mark Brink.

Hobro arbejdede sig frem til en god periode mod slutningen af halvlegen, hvor blandt andre Pål Kirkevold og Louis Deedson havde flere skud, som dog blev afvist af henholdsvis en Silkeborg-forsvarer og Patrik Gunnarsson i Silkeborg-buret.

Efter lidt tilfældigheder i feltet fik Hobro sendt en afslutning af sted mod målet fem minutter inde i anden halvleg. Patrik Gunnarsson viste dog igen fine takter og han greb selvsikkert bolden. Mads Hvilsom fortsatte dog sit løb mod den liggende målmand, og det resulterede i en advarsel til hjemmeholdets topscorer.

Dommer Michael Rasmussen besluttede sig for at tildele endnu en advarsel. Denne gang til Pål Kirkevold, der ifølge dommeren havde i sinde at filme sig til et frispark nær halvcirklen. Advarslen vakte så absolut ikke begejstring hos Hammer Sørensen, der havde indfundet sig på pressetribunen, ligesom også Michael Kryger højlydt luftede sine frustrationer over for beslutningen.

Hobro blev mere dominerende, efterhånden som anden halvleg skred frem, men det forekom stadig noget chancefattigt.

Nu var billedet vendt om, og i stedet var det Silkeborg, der slog kontraer. Det gjorde de også ved målet til 2-0, hvor Sebastian Jørgensen sendte et indlæg ind i hovedet på Nicklas Helenius.

Det skulle også blive til 3-0, da Sebastian Jørgensen scorede for anden gang i kampen.

Flere mål kom der ikke i kampen, og det betyder, at Hobro nu endegyldigt har misset muligheden for at komme i top-seks, ligesom Silkeborg kan glæde sig over en placering på andenpladsen efter et Esbjerg-nederlag i Viborg.