Hobro mister bomstærk midtstopper

FODBOLD: Efter to et halvt succesfulde år i Hobro IK siger forsvarsfyrtårnet Yaw Amankwah farvel til superligaklubben.

Den 30-årige nordmand har i de seneste uger været blandt de helt store bidragsydere til, at klubben reddede superligaeksistensen, men han har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt.

- Yaw har haft et ønske om at flytte tilbage til Norge, hvor hans kone bor og arbejder. Det er en beslutning, som vi har fuld forståelse for, og som vi selvfølgelig respekterer, siger sportschef Jens Hammer Sørensen til klubbens hjemmeside.

Hobro IK siger også farvel til angriberen Sebastian Grønning, som forgæves har forsøgt at tilspille sig en fast plads på holdet.

- Derfor er vi enige om, at Sebastian skal på udkig efter en ny klub, hvor han kan få mere spilletid, end vi kan tilbyde, uddyber Jens Hammer Sørensen.