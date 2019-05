Hobro overlevede første matchbold: Sabbis hovedstød sikrer ny playoffrunde

FODBOLD: Hobro IK lever stadig i den bedste danske fodboldrække efter en vanvittigt intens fodboldkamp i Vejle søndag eftermiddag.

I den forlængede spilletid var det amerikanske Emmanuel Sabbi, der dukkede op og headede Vito Hammershøy-Mistratis hjørnespark i nettet til en sejr på 2-0, efter selvsamme Mistrati havde scoret på et smukt langskud i kampens begyndelse.

Dermed skal Hobro nu ud i endnu en playoffrunde mod nummer to fra NordicBet Ligaen - det bliver enten Silkeborg eller Viborg, og det afgøres i sidste spillerunde i næste weekend.

Det var uden tvivl Hobro, der startede kampen bedst. Fra start fik man for alvor sat Vito Hammershøy-Mistrati i scene på den centrale midtbane, og han kvitterede ved at spille en af de kampe, som man ved, han har kvaliteterne til.

Hobro levede flot op til presset efter nederlaget i en første kamp, og holdet tog fortjent føringen allerede efter 14 minutter.

Emmanuel Sabbi, der i starten af kampen så ud til at have lidt problemer med at holde balancen, fik i to omgange sat sig igennem på højrekanten. Herfra lagde han den skråt bagud til Mistrati, der med et hårdt og alligevel ekstremt velplaceret spark sendte kuglen over i det fjerne målhjørne uden chance for Vejle-keeper Thomas Hagelskjær.

I den første halve time stod der Hobro på det meste. Vejle var tæt på at få en god chance til Kjartan Finnbogasson, men Jesper Bøge fik flot tacklet bolden ud over baglinjen til hjørnespark.

Men i de sidste minuttter af første halvleg begyndte hjemmeholdet for alvor at lægge tryk på. Først blev det til en tredobbelt chance, da bolden blev lagt ind fra venstresiden. Her mødte Finnbogasson den med et glimrende hovedstød, der gik imod løberetningen hos Jesper Rask, men keeperen fik stukket næven i vejret og reddede fremragende. På returen fik Amankwah først blokeret, og til sidst var det Vejles Sergey Gryn, der fra en spids vinkel, men på tæt hold, sendte bolden langt over mål.

Bare to minutter senere brændte det på igen. Edgar Babayan gik lidt dumt ned i en duel og nedlagde Imed Louati og efter flere protester, så besluttede dommeren sig for at give straffesparket.

Finnbogasson gik selvsikkert til pletten og sparkede mod Jesper Rasks højreside og sad højt i målet, men igen fik keeperen på mirakuløs vis løftet næven og pareret bolden over mål.

Dermed var de to mandskaber helt lige efter tre halvlege.

Vejle kom som ventet stærkt ud til anden halvleg, og intensiteten fortsatte. Julian Kristoffersen fik hurtigt et gult kort for en alt for hård tackling i hovedhøjde på Imed Louati - kampens fjerde advarsel og den tredje til Hobro. Jesper Bøge kunne være glad for, at dommeren ikke ville dømme endnu et straffespark, da han i en duel på feltets kant nedlagde Finnbogasson.

Vejle var tæt på udligningen, da en retur efter et indlæg endte hos Melker Hallberg, der fra kanten af feltet dundrede bolden mod mål, men den snittede overliggeren på vej mål.

Efterhånden som anden halvleg skred frem, blev der dog væsentligt længere mellem chancerne, da begge mandskaber begyndte at indstille sig på forlænget spilletid.

Og så kunne jublen ellers byrde løs i den forlængede spilletid, da Emmanuel Sabbi scorede det afgørende mål.

En vanvittig fodboldsøndag endte med forløsning for Hobro.