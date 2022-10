Hobro pressede mestrene til det yderste i heroisk pokalfight

FODBOLD:Hobro IK var onsdag aften meget tæt på at skabe en stor overraskelse i pokalturneringen, men trods 120 minutters stor fight måtte himmerlændingene til sidst se sig besejret af FC København.

De forsvarende mestre måtte dog helt ud i straffesparkskonkurrence, før billetten til ottendedelsfinalerne var sikret.

Hobro IK - FC København 4-6 Mål: 1-0 Mads Freundlich (4. minut), 1-1 David Khocholava (66. minut), 1-2 Viktor Claesson (straffesparkskonkurrence), 2-2 Emil Søgaard (straffesparkskonkurrence), 2-3 Mohamed Daramy (straffesparkskonkurrence), 3-3 Frederik Elkær (straffesparkskonkurrence), 3-4 Victor Kristiansen (straffesparkskonkurrence), 4-4 Laurs Skjellerup (straffesparkskonkurrence), 4-5 Christian Sørensen (straffesparkskonkurrence), 4-6 Kevin Diks (straffesparkskonkurrence)

Advarsler: Lukas Lerager, FC København (68. minut), Hákon Haraldsson, FC København (70. minut), Abdoul Yoda, Hobro IK (86. minut), William Clem, FC København (98. minut), Kevin Diks, FC København (111. minut)

Udvisning: Hákon Haraldsson, FC København (80. minut)

Hobro IK's opstilling (5-3-2): Jonathan Fischer - Victor Bak Jensen (Oliver Overgaard, 46. minut), Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Villads Rasmussen, 94. minut), Frederik Dietz, Jacob Tjørnelund (Frederik Elkær, 58. minut) - Mads Freundlich (Jesper Bøge, 80. minut), Abdoul Yoda, Mathias Nygaard - Danny Amankwaa (Don Deedson, 67. minut), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 58. minut)

Tilskuere: 3054

Hobro fik den perfekte start, da Mads Freundlich allerede i kampens fjerde minut gjorde det til 1-0. Med en flot flugter bankede den unge midtbanespiller bolden i nettet fra distancen bag en sagesløs Mat Ryan i FC Københavns mål.

Mads Freundlich bragte Hobro foran allerede efter fire minutters spil. Foto: Bente Poder

Otte minutter senere troede gæsterne, at de havde udlignet, da Orri Oskarsson styrede Christian Sørensens afslutning i nettet, men scoringen blev annulleret for det, der lignede en forkert offsidekendelse på FC Københavns unge islænding.

Tre minutter senere var det til gengæld Oskarsson egen skyld, at han ikke kom på måltavlen. Islændingen fik frit skud tæt under mål efter et perfekt indlæg fra Peter Ankersen, men afslutningen sad lige på Hobro-målmand Jonathan Fischer.

Netop Fischer, der sædvanligvis er reservemålmand i Hobro, men har fået chancen i pokalturneringen, gjorde det blændende i Hobros mål. Efter 27 minutters spil vandt han den direkte duel med en helt fri Roony Bardghji, og siden blev det også til et par gode redninger på forsøg fra Lukas Lerager.

Hobro forsvarede sig flot, men angreb til gengæld kun meget sporadisk. Efter 36 minutters spil satte Abdoul Yoda imidlertid gang i en god omstilling med en fremragende aflevering til Jacob Tjørnelund, der dog bankede bolden over mål.

Omvendt fik Hobro holdt FC København fra store chancer i den resterende del af første halvleg, hvorfor hjemmeholdet kun gå i omklædningsrummet med en meget overraskende pauseføring.

Den udvikling reagerede gæsterne på ved fra anden halvlegs start at sætte både Mohamed Daramy og Viktor Claesson i spil, og otte minutter inde i anden halvleg burde gæsterne også have udlignet. Mathias Nygaard begik et klodset straffespark på Hákon Haraldsson, men Orri Oskarsson fortsatte en for ham forfærdelig aften i Hobro med at sende forsøget fra 11 meter forbi mål.

Midtvejs i anden halvleg gik den dog ikke længere for Hobro. Et perfekt frisparksindlæg fra gæsternes Christian Sørensen sad lige i panden på David Khocholava, der kunne heade bolden i nettet bag en chanceløs Jonathan Fischer.

Et par minutter senere var københavnerne også tæt på et føringsmål. Viktor Claesson blev spillet fri, men lagde uselvisk bolden til siden til Orri Oskarsson, og så kunne en Hobro-spiller komme på tværs og få blokeret.

12 minutter før tid var det Hobros tur til at være tæt på et føringsmål. Don Deedson tog et træk ind i banen til sit venstreben, men haitianerens afslutning gik lige akkurat forbi den fjerneste målstolpe.

Et par minutter senere blev Hobros muligheder for en stor pokaloverraskelse dog markant forbedret, da gæsterne blev reduceret til 10 spillere. Hákon Haraldsson forsøgte at filme sig til et frispark, men blev i stedet straffet med sin anden advarsel.

Et par lovende omstillingssituationer kastede dog ikke noget sejrsmål af sig, og derfor måtte de to hold ud i to gange et kvarters forlænget spilletid.

Den åbnede gæsternes Orri Oskarsson med endnu en stor afbrænder, da han sendte bolden i sidenettet på en friløber.

I det sidste minut af første halvleg af den forlængede spilletid blev Hobro reelt også reduceret til 10 mand. Jesper Bøge pådrog sig en skade og kunne åbenlyst ikke spille videre, men Hobro havde brugt alle indskiftninger. Derfor blev Hobro-anføreren rykket frem i front, hvor han dog ikke var i stand til meget andet end at være statist.

FC København havde overtaget i de sidste 15 minutter, men Hobro forsvarede sig fortsat flot. Den bedste mulighed fik Kevin Diks i det sidste minut, men han dirigerede sit hovedstød forbi mål, og derfor skulle der straffespark til for at finde en vinder.

Viktor Claesson åbnede med at score på FC Københavns første spark, og Emil Søgaard gjorde ham kunsten efter for Hobro.

Mohamed Daramy bragte igen overtaget over på FC Københavns side med en sikker scoring, men Frederik Elkær udlignede med lidt hjælp fra den ene stolpe.

FC København scorede igen sikkert ved Victor Kristiansen, men Laurs Skjellerup holdt Hobro helt inde kampen om billetten til ottendedelsfinalerne ved at gøre det samme.

Christian Sørensen scorede dog igen for gæsterne, og da Don Deedson efterfølgende brændte, afgjorde Kevin Diks sagerne til FC Københavns fordel.