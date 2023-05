Hobro-profil er åben for forlængelse

HOBRO:Hobro IK fik tirsdag vished for, at de også i næste sæson er en del af landets næstbedste fodboldrække, fordi Fremad Amager på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan få licens til at spille i Nordicbet Ligaen.

Hobro IK sikrede sig dog mere eller mindre pladsen allerede i weekenden, da afstanden ned til Fremad Amager under nedrykningsstregen blev øget til seks point med to spillerunder tilbage. Hobros målforskel var 14 mål bedre, så himmerlændingene har så småt kunnet tage hul på forberedelserne til en ny sæson i Nordicbet Ligaen.

Et af spørgsmålstegnene står ud for Mathias Haarup, der i vinter vendte hjem til Hobro fra norsk fodbold på en halvt år lang aftale. Den 27-årige wingback er dog åben for at tale kontraktforlængelse med Hobro.

- Jeg kan godt se mig selv blive. Hobro er på rette vej med mange unge dygtige spillere, og jeg kan sagtens se mig selv få en rolle, hvor jeg skal bidrage med min erfaring og hjælpe med at udvikle dem.

- Det var rigtig godt for mig at komme tilbage til Hobro, for det sidste halve år i Norge var ikke sjovt. Jeg er kommet tilbage i et godt miljø, som jeg kender, og det har hjulpet mig med at genfinde spilleglæden, siger Mathias Haarup.

Endnu er der dog ingen dialog med Hobro IK og teknisk chef Lars Justesen om en kontraktforlængelse.

- Jeg tror, at alle parter har villet vente og se, hvilken række vi skal spille i, før vi går i gang med det, siger Mathias Haarup, der til gengæld ikke kommer i kamp i sæsonens to sidste kampe, hvor Hobro IK endegyldigt skal sikre sin status som Nordicbet Liga-hold.

Den skulderskade, han pådrog sig i en hjemmekamp mod FC Fredericia 23. april, ender med at afslutte hans sæson før tid.

- Jeg kommer ikke til at spille flere kampe i denne sæson. Jeg tror godt, at jeg ville have kunnet spille den sidste kamp med en optapening, men der er jo ikke nogen grund til at gøre noget dumt nu, siger Mathias Haarup.

Han frygter ikke, at skaden får indflydelse på de muligheder, han står med, når han om en god måned er kontraktløs.

- Jeg tror ikke, at det får den store betydning. De fleste kender mig jo i forvejen og ved, hvad jeg står for. Når de samtidig får at vide, at jeg vil være klar, når opstarten begynder, tænker jeg ikke, at det kommer til at give problemer, siger Mathias Haarup.