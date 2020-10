Hobro-profil glæder sig over offensiv fodbold

FODBOLD:Mathias Haarup viste storform, da Hobro IK i weekenden slog HB Køge 3-1 i fodboldens 1. division. Den 24-årige højreback passede sine defensive pligter og bidrog med et hav af offensive aktioner, og han får chancen for at vise sig frem igen allerede tirsdag aften, hvor nordjyderne gæster bundholdet Kolding IF.

- Jeg synes kun, det er lækkert, at kampprogrammet er tæt i øjeblikket Jeg spiller fodbold for at spille kampe, så jo flere af dem, jo bedre, siger Mathias Haarup.

Han er rigtig glad for det offensive aftryk, Hobro senest fik sat i hjemmekampen mod HB Køge.

- Det var virkelig skønt, at vi fik vist, at vi kan spille god fodbold langs jorden. Det er også sådan, jeg foretrækker at spille fodbold og bedst kan vise mine spidskompetencer frem, forklarer den offensive back.

Hobro indtager efter en sæsonstart med 13 point i syv kampe den sjette og sidste plads til forårets oprykningsspil, og det udbytte kan Mathias Haarup sagtens leve med.

- Vi har haft mange spillere ude i opstarten, så pointhøsten er klart godkendt. Vi ser stærkere ud nu, hvor blandt andet Edgar Babayan er kommet tilbage, så der bør ligge flere point og vente på os fremadrettet.

Tirsdagens modstander fra Kolding startede sæsonen med fem nederlag, men de har siden fået stabiliseret tingene med to uafgjorte kampe. 1-1 hjemme mod superliganedrykkerne fra Esbjerg i weekenden vidner om, at Hobro trods en favoritrolle kan få kam til deres hår i det sydjyske.

Der er kampstart kl. 19.00 på Autocentralen Park i Kolding.