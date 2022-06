Hobro-profil har rettet blikket mod udlandet

FODBOLD:Det er en tidskrævende tilpasningsproces, som Hobro IK efterhånden er ved at være igennem. De økonomiske efterdønninger fra livet som Superligaklub med dertilhørende lønomkostninger er efterhånden en saga blot, men den sidste tilpasning er bestemt heller ikke nem for sportslig ansvarlig i Hobro IK, Lars Justesen, der er ude i svære forhandlinger med de profiler, som han gerne vil forlænge med.

Torsdag kunne man melde ud, at man har fået en etårig aftale på plads med Simon Jakobsen. Det er et godt eksempel på de udfordringer, som Lars Justesen skal løse.

- Simon må gå 30 procent ned i løn. Noget lignende er også tilfældet for Mads Hvilsom. Vi skal huske på, at de har været på Superliga-kontrakter, og selvom de allerede er gået ned i løn en gang, så skal der mere til nu, forklarer Lars Justesen.

- Jeg kan godt forstå, hvis det er et kæmpe chok for den enkelte spiller, men det er virkeligheden. Vi sigter mod et kontraktkoncept, hvor det er mere præstationsorienterede kontrakter. Det betyder så, at grundlønnen bliver lavere, siger Lars Justesen.

Med Simon Jakobsens forlængelse på plads er der yderligere to spillere, som han lige nu forhandler intensivt med.

- Vi forsøger at finde frem til aftaler med Mads Hvilsom og Mads Eriksen, men de skal ned i løn, og det er naturligvis en udfordring, siger Lars Justesen, der senere skal have en snak med Justin Shaibu og Villads Rasmussen. Sidstnævnte har været korsbåndsskadet siden, men er med, når Hobro genoptager træningen den 26. juni.

- I forhold til nye spillere har vi is i maven. Der er sindssygt mange spillere ude i markedet, siger Lars Justesen.

Lige nu har Hobro 17 mand på kontrakt til den kommende sæson, så der skal tilføres flere navne, men omvendt kan der også blive solgt spillere.

- Don Deedson har et år tilbage af sin kontrakt her. Vi kan mærke en del interesse for ham, så vi havde en snak, hvor han fortalte, at han gerne vil hjem til USA, og så der er interesse fra MLS på ham. Derfor kan det komme på tale at sælge ham, siger Lars Justesen.

En anden spiller, der er et salgsemne, er Abdoul Yoda. Den 21-årige landsholdsspiller fra Bukina Faso er lige nu afsted med landsholdet for første gang, hvilket skaber glæde i Hobro.

- Det er fantastisk, at vi har en landsholdsspiller her i klubben. Det er jo ikke noget lille land, som Yoda repræsenterer, siger Lars Justesen.