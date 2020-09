Hobro-profil: Jeg kommer ikke til at skabe mig for at komme væk

FODBOLD:Når Hobro IK fredag aften gæster Hvidovre i fjerde spillerunde af fodboldens 1. division, er der for første gang i sæsonen mulighed for spilletid til Edgar Babayan.

Kantspilleren fik et rødt kort i den dramatiske slutfase af sidste sæsons sidste kamp, nedrykningsplayoffduellen mod Lyngby. Det kostede tre spilledages karantæne, men nu er straffen udstået.

- Det bliver selvfølgelig dejligt at komme i kamp igen. Det har været irriterende at sidde ude, fordi vi ikke har fået den start på sæsonen, som vi havde ønsket eller håbet. Det har været frustrerende ikke at kunne hjælpe, men nu er det heldigvis overstået, siger Edgar Babayan.

Hobro IK har hentet fire point i sæsonens første tre kampe, men himmerlændingene har også haft en håndfuld spillere udenfor. Senest mod FC Fredericia vendte Imed Louati tilbage efter overstået karantæne, og nu styrker Edgar Babayans tilbagevenden Hobros offensiv yderligere.

- Vores ambition skal være at rykke op i Superligaen igen, men vi bliver nødt til at tage en kamp ad gangen. Hvis vi kan fortsætte, hvor vi slap mod Fredericia, synes jeg, at det tegner godt. Vi har fået nogle nye folk, som lige skal ind i systemerne og relationerne, men det ser bedre og bedre ud på træningsbanen, så vi skal selvfølgelig også gå efter tre point i Hvidovre, siger Edgar Babayan.

Det er dog fortsat et åbent spørgsmål, om Edgar Babayan selv er med på hele vejen i forsøget på at rykke tilbage i Superligaen. Kantspilleren har kun et år tilbage af sin kontrakt, og derfor kan et salg meget vel komme på tale, inden transfervinduet lukker 5. oktober.

- Der har været noget interesse, men alle skal jo være enige om det for, at det kan blive til noget, og det har ikke været tilfældet. Noget har jeg sagt nej til, allerede inden det er havnet på Jens' (sportschef Jens Hammer Sørensen, red.) bord, og noget har han sagt nej til.

- Men der er heller ingen stress fra min side. Jeg har selv skrevet under på den kontrakt, og den skal jeg nok respektere. Jeg kommer ikke til at skabe mig og opføre mig respektløst, for sådan er jeg ikke opdraget. Kommer der noget, som alle parter kan blive enige om, kigger vi på det. Ellers gør jeg mit bedste her, siger Babayan.