Hobro-profil med uvis fremtid: Selvfølgelig vil jeg gerne afslutte sæsonen her

FODBOLD:Efter måneders spekulationer fik Hobro IK's Emmanuel Sabbi i januar endelig sin fremtid på plads, da han satte en underskrift på en fireårig aftale med OB.

Den kontrakt skal efter planen træde i kraft 1. juli, men det har coronakrisen nu sat spørgsmålstegn ved. 3F Superligaen har ligget stille siden 9. marts, og selv om den efter planen genoptages 28. maj, bliver sæsonen først færdigspillet i juli.

Derfor er det fortsat uvist, om Emmanuel Sabbi kan spille sæsonen til ende i en Hobro-trøje. Det håber amerikaneren dog selv på.

- Selvfølelig vil jeg gerne afslutte sæsonen her, for det var den oprindelige idé med min kontrakt, lyder det fra Emmanuel Sabbi.

De har kontraktudløb i Hobro IK 30. juni Simon Jakobsen Nicholas Gotfredsen Rasmus Minor Petersen Kerim Memija Brandon Onkony Jonas Brix-Damborg Emmanuel Sabbi VIS MERE

Selv hvis Emmanuel Sabbi skifter til OB 1. juli, kan han ikke optræde for fynboerne i denne sæson, da muligheden for at registrere nye spillere først genåbnes ved indgangen til næste sæson.

Det internationale fodboldforbund, Fifa, har opfordret både klubber og spillere til at forlænge kontrakterne indtil sæsonens udgang, men i Hobro håber de på nogle mere håndfaste retningslinjer.

- Jeg håber, at alle klubberne kan blive enige om, at vi forlænger kontrakterne, for det bliver noget rod, hvis vi hver især skal til at lave individuelle aftaler. Min indstilling er, at vi beholder spillerne, til sæsonen er forbi og så betaler dem løn indtil da, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Den idé er Emmanuel Sabbi ikke afvisende overfor, men det kræver en kollektiv aftale.

- Det afhænger af, hvad Fifa og fodboldforbundet i Danmark når frem til. Lige nu forholder jeg mig til, at min kontrakt udløber 30. juni, siger Emmanuel Sabbi.

Som Hobro har Emmanuel Sabbis kommende klub OB også udsigt til at skulle spille med i nedrykningsspillet, men Jens Hammer Sørensen frygter ikke umiddelbart, at fynboerne kunne have interesse i at overtage Emmanuel Sabbi 1. juli og dermed svække en konkurrent.

- Jeg vil ikke stå her og give andre klubber den slags motiver. Jeg kan bare sige, at vi er meget interesserede i, at Sabbi spiller sæsonen færdig her, siger Jens Hammer Sørensen.

Emmanuel Sabbi er bare én af mere end en håndfuld Hobro-spillere, der har kontraktudløb 30. juni. En anden er anfører Jonas Brix-Damborg.

- Det spørgsmål skal vi til at forholde os til. Det har vi ikke gjort endnu, men jeg tænker, at vi finder en gensidig løsning. Jeg tror ikke, at det bliver et problem, siger Jonas Brix-Damborg.

Jens Hammer Sørensen føler sig også overbevist om, at Hobro spiller sæsonen til ende med den nuværende trup. Inklusiv Emmanuel Sabbi.

- Ja, det gør vi, lyder det fra sportschefen.